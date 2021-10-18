Успехи ПСЖ и "Марселя", поражение "Монако": результаты 10-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции. ПСЖ одержал тяжелую победу над "Анжером", "Марсель" уверенно победил "Лорьян", а "Монако" потерпел поражение в поединке с "Лионом".

ПСЖ - "Анжер" - 2:1 (0:1)

Голы: Фюльжени, 36 - 0:1, Данилу Перейра, 69 - 1:1, Мбаппе (пенальти), 87 - 2:1

"Клермон" - "Лилль" - 1:0 (1:0)

Гол: Нсимба, 32 - 1:0

"Лион" - "Монако" - 2:0 (0:0)

Голы: Токо-Экамби, 75 (с пенальти) - 1:0, Денайер, 90 - 2:0

"Монпелье" – "Ланс" - 1:0 (0:0)

Гол: Мавидиди, 47 - 1:0

"Марсель" – "Лорьян" - 4:1 (1:1)

Голы: Лорьянте, 13 (с пенальти) - 0:1, Камара, 27 - 1:1, Гендузи, 56 - 2:1, Милик, 85 - 3:1, Гендузи, 90+2 - 4:1

"Труа" – "Ницца" - 1:0 (1:0)

Гол: Балде, 4 - 1:0

"Метц" – "Ренн" - 0:3 (0:3)

Голы: Лаборд, 24 - 0:1, Сулемана, 37 - 0:2, Терье, 45 - 0:3

"Брест" – "Реймс" - 1:1 (0:1)

Голы: Фас, 12 - 0:1, Онора, 74 - 1:1

"Бордо" – "Нант" - 1:1 (0:0)

Голы: Хван Ый Чжо, 62 - 1:0, Чиривелья, 75 - 1:1

"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 5:1 (2:1)

Голы: Ле Маршан, 26 - 1:0, Юссуф, 38 (автогол) - 2:0, Хазри, 45 (с пенальти) - 2:1, Гамейро, 69 - 3:1, Ажорк, 73 - 4:1, Диалло, 85 - 5:1

Положение команд: ПСЖ - 27, "Ланс" - 18, "Марсель" - 17 (9), "Ницца" - 16 (9), "Анжер", "Лион" - 16, "Ренн" - 15, "Страсбур", "Нант", "Монако", "Лилль", "Лорьян" - 14, "Монпелье", "Клермон" - 13, "Реймс" - 11, "Труа" - 9, "Бордо" - 8, "Метц" - 6, "Брест" - 5, "Сент-Этьен" - 4.

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