Успехи ПСЖ и "Марселя", поражение "Монако": результаты 10-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции. ПСЖ одержал тяжелую победу над "Анжером", "Марсель" уверенно победил "Лорьян", а "Монако" потерпел поражение в поединке с "Лионом".
ПСЖ - "Анжер" - 2:1 (0:1)
Голы: Фюльжени, 36 - 0:1, Данилу Перейра, 69 - 1:1, Мбаппе (пенальти), 87 - 2:1
"Клермон" - "Лилль" - 1:0 (1:0)
Гол: Нсимба, 32 - 1:0
"Лион" - "Монако" - 2:0 (0:0)
Голы: Токо-Экамби, 75 (с пенальти) - 1:0, Денайер, 90 - 2:0
"Монпелье" – "Ланс" - 1:0 (0:0)
Гол: Мавидиди, 47 - 1:0
"Марсель" – "Лорьян" - 4:1 (1:1)
Голы: Лорьянте, 13 (с пенальти) - 0:1, Камара, 27 - 1:1, Гендузи, 56 - 2:1, Милик, 85 - 3:1, Гендузи, 90+2 - 4:1
"Труа" – "Ницца" - 1:0 (1:0)
Гол: Балде, 4 - 1:0
"Метц" – "Ренн" - 0:3 (0:3)
Голы: Лаборд, 24 - 0:1, Сулемана, 37 - 0:2, Терье, 45 - 0:3
"Брест" – "Реймс" - 1:1 (0:1)
Голы: Фас, 12 - 0:1, Онора, 74 - 1:1
"Бордо" – "Нант" - 1:1 (0:0)
Голы: Хван Ый Чжо, 62 - 1:0, Чиривелья, 75 - 1:1
"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 5:1 (2:1)
Голы: Ле Маршан, 26 - 1:0, Юссуф, 38 (автогол) - 2:0, Хазри, 45 (с пенальти) - 2:1, Гамейро, 69 - 3:1, Ажорк, 73 - 4:1, Диалло, 85 - 5:1
Положение команд: ПСЖ - 27, "Ланс" - 18, "Марсель" - 17 (9), "Ницца" - 16 (9), "Анжер", "Лион" - 16, "Ренн" - 15, "Страсбур", "Нант", "Монако", "Лилль", "Лорьян" - 14, "Монпелье", "Клермон" - 13, "Реймс" - 11, "Труа" - 9, "Бордо" - 8, "Метц" - 6, "Брест" - 5, "Сент-Этьен" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13