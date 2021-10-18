Успехи ПСЖ и "Марселя", поражение "Монако": результаты 10-го тура Лиги 1

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Успехи ПСЖ и "Марселя", поражение "Монако": результаты 10-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Франции. ПСЖ одержал тяжелую победу над "Анжером", "Марсель" уверенно победил "Лорьян", а "Монако" потерпел поражение в поединке с "Лионом".

ПСЖ - "Анжер" - 2:1 (0:1)
Голы: Фюльжени, 36 - 0:1, Данилу Перейра, 69 - 1:1, Мбаппе (пенальти), 87 - 2:1

"Клермон" - "Лилль" - 1:0 (1:0)
Гол: Нсимба, 32 - 1:0

"Лион" - "Монако" - 2:0 (0:0)
Голы: Токо-Экамби, 75 (с пенальти) - 1:0, Денайер, 90 - 2:0

"Монпелье" – "Ланс" - 1:0 (0:0)
Гол: Мавидиди, 47 - 1:0

"Марсель" – "Лорьян" - 4:1 (1:1)
Голы: Лорьянте, 13 (с пенальти) - 0:1, Камара, 27 - 1:1, Гендузи, 56 - 2:1, Милик, 85 - 3:1, Гендузи, 90+2 - 4:1

"Труа" – "Ницца" - 1:0 (1:0)
Гол: Балде, 4 - 1:0

"Метц" – "Ренн" - 0:3 (0:3)
Голы: Лаборд, 24 - 0:1, Сулемана, 37 - 0:2, Терье, 45 - 0:3

"Брест" – "Реймс" - 1:1 (0:1)
Голы: Фас, 12 - 0:1, Онора, 74 - 1:1

"Бордо" – "Нант" - 1:1 (0:0)
Голы: Хван Ый Чжо, 62 - 1:0, Чиривелья, 75 - 1:1

"Страсбур" – "Сент-Этьен" - 5:1 (2:1)
Голы: Ле Маршан, 26 - 1:0, Юссуф, 38 (автогол) - 2:0, Хазри, 45 (с пенальти) - 2:1, Гамейро, 69 - 3:1, Ажорк, 73 - 4:1, Диалло, 85 - 5:1

Положение команд: ПСЖ - 27, "Ланс" - 18, "Марсель" - 17 (9), "Ницца" - 16 (9), "Анжер", "Лион" - 16, "Ренн" - 15, "Страсбур", "Нант", "Монако", "Лилль", "Лорьян" - 14, "Монпелье", "Клермон" - 13, "Реймс" - 11, "Труа" - 9, "Бордо" - 8, "Метц" - 6, "Брест" - 5, "Сент-Этьен" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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