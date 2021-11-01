Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ и "Марселя" над "Лиллем" и "Клермоном" соответственно. "Монако" проиграл одному из аутсайдеров - "Бресту".

ПСЖ - "Лилль" - 2:1 (0:1)

Голы: Дэвид, 31 - 0:1, Маркиньос, 74 - 1:1, Ди Мария, 88 - 2:1.

"Клермон" – "Марсель" - 0:1 (0:1)

Гол: Ундер, 25 - 0:1

"Брест" – "Монако" - 2:0 (1:0)

Голы: Мунье, 18 - 1:0, Онора, 79 - 2:0

"Лион" - "Ланс" 2:1 (2:0)

Голы: Токо-Экамби (пен), 25 - 1:0, Ауар, 41 - 2:0, Калимуэндо, 61 - 2:1

"Метц" – "Сент-Этьен" - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 9 Булая, 1:1 – 16 Хазри.

"Анжер" – "Ницца" - 1:2 (1:0)

Голы: Буфаль, 29 (с пенальти) - 1:0, Делор, 57 - 1:1, Делор, 90 - 1:2

"Труа" – "Ренн" - 2:2 (2:1)

Голы: Агерд, 9 - 0:1, Рами, 32 - 1:1, Дингоме, 40 - 2:1, Терье, 81 - 2:2

"Страсбур" – "Лорьян" - 4:0 (3:0)

Голы: Ажорк, 28 - 1:0, Диалло, 39 - 2:0, Диалло, 45 - 3:0, Томассон, 64 - 4:0

"Монпелье" – "Нант" - 2:0 (0:0)

Голы: Молле, 64 - 1:0, Ваи, 71 - 2:0

"Бордо" – "Реймс" - 3:2 (0:1)

Голы: Экитик, 37 - 0:1, Локо, 63 - 0:2, Адли, 73 - 1:2, Бриан, 78 - 2:2, Бриан, 90 (с пенальти) - 3:2

Положение команд: Положение команд: ПСЖ - 31, "Ницца" - 23, "Марсель" - 22, "Ланс" - 21, "Реймс", "Лион" - 19, "Страсбур", "Анжер", "Нант", "Монако" - 17, "Монпелье" - 16, "Лилль", "Лорьян" - 15, "Труа", "Клермон" - 13, "Бордо" - 12, "Реймс" - 11, "Брест" - 9, "Метц" - 7, "Сент-Этьен" - 6.

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