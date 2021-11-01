Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1

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Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ и "Марселя" над "Лиллем" и "Клермоном" соответственно. "Монако" проиграл одному из аутсайдеров - "Бресту".

ПСЖ - "Лилль" - 2:1 (0:1)
Голы: Дэвид, 31 - 0:1, Маркиньос, 74 - 1:1, Ди Мария, 88 - 2:1.

"Клермон" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Ундер, 25 - 0:1

"Брест" – "Монако" - 2:0 (1:0)
Голы: Мунье, 18 - 1:0, Онора, 79 - 2:0

"Лион" - "Ланс" 2:1 (2:0)
Голы: Токо-Экамби (пен), 25 - 1:0, Ауар, 41 - 2:0, Калимуэндо, 61 - 2:1

"Метц" – "Сент-Этьен" - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 9 Булая, 1:1 – 16 Хазри.

"Анжер" – "Ницца" - 1:2 (1:0)
Голы: Буфаль, 29 (с пенальти) - 1:0, Делор, 57 - 1:1, Делор, 90 - 1:2

"Труа" – "Ренн" - 2:2 (2:1)
Голы: Агерд, 9 - 0:1, Рами, 32 - 1:1, Дингоме, 40 - 2:1, Терье, 81 - 2:2

"Страсбур" – "Лорьян" - 4:0 (3:0)
Голы: Ажорк, 28 - 1:0, Диалло, 39 - 2:0, Диалло, 45 - 3:0, Томассон, 64 - 4:0

"Монпелье" – "Нант" - 2:0 (0:0)
Голы: Молле, 64 - 1:0, Ваи, 71 - 2:0

"Бордо" – "Реймс" - 3:2 (0:1)
Голы: Экитик, 37 - 0:1, Локо, 63 - 0:2, Адли, 73 - 1:2, Бриан, 78 - 2:2, Бриан, 90 (с пенальти) - 3:2

Положение команд: Положение команд: ПСЖ - 31, "Ницца" - 23, "Марсель" - 22, "Ланс" - 21, "Реймс", "Лион" - 19, "Страсбур", "Анжер", "Нант", "Монако" - 17, "Монпелье" - 16, "Лилль", "Лорьян" - 15, "Труа", "Клермон" - 13, "Бордо" - 12, "Реймс" - 11, "Брест" - 9, "Метц" - 7, "Сент-Этьен" - 6.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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