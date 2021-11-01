Успехи ПСЖ и "Марселя", провал "Монако": результаты 12-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 12-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ и "Марселя" над "Лиллем" и "Клермоном" соответственно. "Монако" проиграл одному из аутсайдеров - "Бресту".
ПСЖ - "Лилль" - 2:1 (0:1)
Голы: Дэвид, 31 - 0:1, Маркиньос, 74 - 1:1, Ди Мария, 88 - 2:1.
"Клермон" – "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Ундер, 25 - 0:1
"Брест" – "Монако" - 2:0 (1:0)
Голы: Мунье, 18 - 1:0, Онора, 79 - 2:0
"Лион" - "Ланс" 2:1 (2:0)
Голы: Токо-Экамби (пен), 25 - 1:0, Ауар, 41 - 2:0, Калимуэндо, 61 - 2:1
"Метц" – "Сент-Этьен" - 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 9 Булая, 1:1 – 16 Хазри.
"Анжер" – "Ницца" - 1:2 (1:0)
Голы: Буфаль, 29 (с пенальти) - 1:0, Делор, 57 - 1:1, Делор, 90 - 1:2
"Труа" – "Ренн" - 2:2 (2:1)
Голы: Агерд, 9 - 0:1, Рами, 32 - 1:1, Дингоме, 40 - 2:1, Терье, 81 - 2:2
"Страсбур" – "Лорьян" - 4:0 (3:0)
Голы: Ажорк, 28 - 1:0, Диалло, 39 - 2:0, Диалло, 45 - 3:0, Томассон, 64 - 4:0
"Монпелье" – "Нант" - 2:0 (0:0)
Голы: Молле, 64 - 1:0, Ваи, 71 - 2:0
"Бордо" – "Реймс" - 3:2 (0:1)
Голы: Экитик, 37 - 0:1, Локо, 63 - 0:2, Адли, 73 - 1:2, Бриан, 78 - 2:2, Бриан, 90 (с пенальти) - 3:2
Положение команд: Положение команд: ПСЖ - 31, "Ницца" - 23, "Марсель" - 22, "Ланс" - 21, "Реймс", "Лион" - 19, "Страсбур", "Анжер", "Нант", "Монако" - 17, "Монпелье" - 16, "Лилль", "Лорьян" - 15, "Труа", "Клермон" - 13, "Бордо" - 12, "Реймс" - 11, "Брест" - 9, "Метц" - 7, "Сент-Этьен" - 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13