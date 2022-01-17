Успехи ПСЖ, "Монако" и "Лиона": все результаты 21-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 21-го тура французской Лиги 1.

Очередной тур чемпионата Франции завершился без особых сенсаций. ПСЖ, "Лион" и "Монако" одержали победы в своих матчах.

"Марсель" - "Лилль" 1:1

Голы: Ботман, 15 - 0:1, Ундер, 75 - 1:1

"Труа" - "Лион" 0:1

Гол: Дембеле (пен), 33 - 0:1

ПСЖ – "Брест" - 2:0

Голы: Мбаппе, 32 - 1:0, Керер, 53 - 2:0

"Ницца" - "Нант" - 2:1

Голы: Дольберг (пенальти), 21 - 1:0, Жиротто, 45 - 1:1, Тюрам, 56 - 2:1.

"Сент-Этьен" – "Ланс" - 1:2

Голы: Будебуз, 38 - 1:0, Сотока, 77 - 1:1, Фофана, 90+6 - 1:2

"Монако" - "Клермон" 4:0

Голы: Диоп, 45 - 1:0, Бен-Йеддер, 55 - 2:0, Бен-Йеддер (пен), 62 - 3:0, Кайо Энрике, 83 - 4:0

"Лорьян" - "Анжер" 0:0

"Реймс" - "Метц" 0:1

Гол: Ньян, 61 - 0:1

"Страсбур" - "Монпелье" 3:1

Голы: Молле, 11 - 0:1, Уорис, 77 - 1:1, Томассон, 84 - 2:1, Гамейро, 86 - 3:1

"Ренн" - "Бордо" 6:0

Голы: Терье, 32 - 1:0, Бурижо, 43 - 2:0, Лаборд, 61 - 3:0, Трюффер, 69 - 4:0, Гирасси, 89 - 5:0, Гирасси, 90 - 6:0

Турнирное положение: ПСЖ (50), "Ницца" (39), "Марсель" (37), "Ренн" (34), "Монако" (33), "Ланс" (33), "Страсбур" (32), "Монпелье" (31), "Нант" (29), "Лилль" (29), "Лион" (28), "Анжер" (26), "Брест" (25), "Реймс" (24), "Метц" (19), "Клермон" (18), "Труа" (17), "Лорьян" (17), "Бордо" (17), "Сент-Этьен" (12).

Читайте также: ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1. | http://soccernews.ru