Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги

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Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Испании. "Реал" добился победы над "Хетафе", "Барселона" переиграла "Леванте", "Севилья" в результативном поединке одолела "Гранаду".

"Леванте" – "Барселона" - 2:3 (0:0)
Голы: Моралес, 52 (с пенальти) - 1:0, Обамеянг, 59 - 1:1, Педри, 63 - 1:2, Мелеро, 83 (с пенальти) - 2:2, де Йонг, 90 - 2:3

"Реал" - "Хетафе" - 2:0 (1:0)
Голы: Каземиро, 38 - 1:0, Васкес, 68 - 2:0.

"Эльче" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:2)
Голы: Каррильо, 3 - 1:0, Серлот, 31 - 1:1, Ле Норман, 39 - 1:2

"Эспаньол" – "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: У Лэй, 89 - 1:0

"Райо Вальекано" – "Валенсия" - 1:1 (0:0)
Голы: Солер, 57 - 0:1, Гвардиола, 83 - 1:1

"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1 (0:1)
Голы: Рауль Гарсия, 43 - 0:1, Педраса, 60 - 1:1

"Мальорка" - "Атлетико" - 1:0 (0:0)
Гол: Мурики (пен), 68 - 1:0

"Кадис" - "Бетис" - 1:2 (0:0)
Голы: Алехо, 58 - 1:0, Тельо, 78 - 1:1, Иглесиас (пен), 85 - 1:2

"Севилья" - "Гранада" - 4:2 (1:1)
Голы: Мачис, 23 - 0:1, Диего Карлос, 32 - 1:1, Окампос, 66 - 2:1, Виктор Диас, 88 - 2:2, Мир, 90+3 - 3:2, Папу Гомес, 90+9 - 4:2.

"Осасуна" - "Алавес" - 1:0 (0:0)
Гол: Будимир, 90+2 - 1:0

Положение команд: "Реал" - 72, "Барселона" - 60 (30), "Севилья" - 60, "Атлетико" - 57, "Бетис" - 56, "Реал Сосьедад" - 54, "Вильярреал" - 46, "Атлетик" - 45, "Валенсия" - 42, "Осасуна" - 41, "Эспаньол" - 39, "Сельта" - 36, "Райо Вальекано" - 34 (30), "Хетафе", "Эльче" - 32, "Гранада", "Мальорка" - 29, "Кадис" - 28, "Леванте", "Алавес" - 22.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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