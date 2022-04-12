Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Испании. "Реал" добился победы над "Хетафе", "Барселона" переиграла "Леванте", "Севилья" в результативном поединке одолела "Гранаду".
"Леванте" – "Барселона" - 2:3 (0:0)
Голы: Моралес, 52 (с пенальти) - 1:0, Обамеянг, 59 - 1:1, Педри, 63 - 1:2, Мелеро, 83 (с пенальти) - 2:2, де Йонг, 90 - 2:3
"Реал" - "Хетафе" - 2:0 (1:0)
Голы: Каземиро, 38 - 1:0, Васкес, 68 - 2:0.
"Эльче" – "Реал Сосьедад" - 1:2 (1:2)
Голы: Каррильо, 3 - 1:0, Серлот, 31 - 1:1, Ле Норман, 39 - 1:2
"Эспаньол" – "Сельта" - 1:0 (0:0)
Гол: У Лэй, 89 - 1:0
"Райо Вальекано" – "Валенсия" - 1:1 (0:0)
Голы: Солер, 57 - 0:1, Гвардиола, 83 - 1:1
"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1 (0:1)
Голы: Рауль Гарсия, 43 - 0:1, Педраса, 60 - 1:1
"Мальорка" - "Атлетико" - 1:0 (0:0)
Гол: Мурики (пен), 68 - 1:0
"Кадис" - "Бетис" - 1:2 (0:0)
Голы: Алехо, 58 - 1:0, Тельо, 78 - 1:1, Иглесиас (пен), 85 - 1:2
"Севилья" - "Гранада" - 4:2 (1:1)
Голы: Мачис, 23 - 0:1, Диего Карлос, 32 - 1:1, Окампос, 66 - 2:1, Виктор Диас, 88 - 2:2, Мир, 90+3 - 3:2, Папу Гомес, 90+9 - 4:2.
"Осасуна" - "Алавес" - 1:0 (0:0)
Гол: Будимир, 90+2 - 1:0
Положение команд: "Реал" - 72, "Барселона" - 60 (30), "Севилья" - 60, "Атлетико" - 57, "Бетис" - 56, "Реал Сосьедад" - 54, "Вильярреал" - 46, "Атлетик" - 45, "Валенсия" - 42, "Осасуна" - 41, "Эспаньол" - 39, "Сельта" - 36, "Райо Вальекано" - 34 (30), "Хетафе", "Эльче" - 32, "Гранада", "Мальорка" - 29, "Кадис" - 28, "Леванте", "Алавес" - 22.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14