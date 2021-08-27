Успехи "Рейнджерса", "Селтика" и "Фенербахче": все результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы

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Успехи "Рейнджерса", "Селтика" и "Фенербахче": все результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги ЕвропыФото: твиттер "Фенербахче"

Представляем результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы.

"Алашкерт" Армения - "Рейнджерс" Шотландия 0:0, первый матч - 0:1

ХИК Финляндия - "Фенербахче" Турция 2:5, первый матч - 0:1
Голы: Валенсия, 11 - 0:1, Валенсия, 14 - 0:2, Риски, 27 - 1:2, Валенсия, 52 - 1:3, Риски, 88 - 2:3, Шанлитюрк, 90 - 2:4, Пелтола (аг), 90 - 2:5

"Заря" Украина - "Рапид" Вена Австрия 2:3, первый матч - 0:3
Голы: Грюлль, 10 - 0:1, Граймль, 15 - 0:2, Гладкий, 40 - 1:2, Фунтас, 68 - 1:3, Захеди (пен), 86 - 2:3

"Галатасарай" Турция - "Рандерс" Дания 2:1, первый матч - 1:1
Голы: Эго, 11 - 0:1, ван Анхолт, 48 - 1:1, Лауэнборг (аг), 59 - 2:1

"АЗ Алкмар" Нидерланды - "Селтик" Шотландия 2:1, первый матч - 0:2
Голы: Фурухаси, 3 - 0:1, Абуклал, 6 - 1:1, Старфельт (аг), 26 - 2:1

ЧФР Румыния - "Црвена Звезда" Сербия 1:2, первый матч - 0:4
Голы: Катаи (пен), 4 - 0:1, Дебелюх, 34 - 1:1, Павков, 53 - 1:2

"Слован" Братислава Словакия - "Олимпиакос" Греция 2:2, первый матч - 0:3
Голы: Эль-Араби, 33 - 0:1, Хенти, 41 - 1:1, Оньекуру, 54 - 1:2, Грин, 62 - 2:2

"Штурм" Австрия - "Мура" Словения 2:0, первый матч - 3:1
Голы: Китейшвили, 39 - 1:0, Янчер, 66 - 2:0

"Антверпен" Бельгия - "Омония" Кипр 2:0, по пенальти - 3:2, первый матч - 2:4
Голы: Мийоси, 28 - 1:0, Геркенс, 84 - 2:0

"Легия" Польша - "Славия" Чехия 2:1, первый матч - 2:2
Голы: Экпай, 45 - 0:1, Эмрели, 59 - 1:1, Эмрели, 70 - 2:1

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