Успехи "Рейнджерса", "Селтика" и "Фенербахче": все результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы
Фото: твиттер "Фенербахче"
Представляем результаты ответных игр раунда плей-офф Лиги Европы.
"Алашкерт" Армения - "Рейнджерс" Шотландия 0:0, первый матч - 0:1
ХИК Финляндия - "Фенербахче" Турция 2:5, первый матч - 0:1
Голы: Валенсия, 11 - 0:1, Валенсия, 14 - 0:2, Риски, 27 - 1:2, Валенсия, 52 - 1:3, Риски, 88 - 2:3, Шанлитюрк, 90 - 2:4, Пелтола (аг), 90 - 2:5
"Заря" Украина - "Рапид" Вена Австрия 2:3, первый матч - 0:3
Голы: Грюлль, 10 - 0:1, Граймль, 15 - 0:2, Гладкий, 40 - 1:2, Фунтас, 68 - 1:3, Захеди (пен), 86 - 2:3
"Галатасарай" Турция - "Рандерс" Дания 2:1, первый матч - 1:1
Голы: Эго, 11 - 0:1, ван Анхолт, 48 - 1:1, Лауэнборг (аг), 59 - 2:1
"АЗ Алкмар" Нидерланды - "Селтик" Шотландия 2:1, первый матч - 0:2
Голы: Фурухаси, 3 - 0:1, Абуклал, 6 - 1:1, Старфельт (аг), 26 - 2:1
ЧФР Румыния - "Црвена Звезда" Сербия 1:2, первый матч - 0:4
Голы: Катаи (пен), 4 - 0:1, Дебелюх, 34 - 1:1, Павков, 53 - 1:2
"Слован" Братислава Словакия - "Олимпиакос" Греция 2:2, первый матч - 0:3
Голы: Эль-Араби, 33 - 0:1, Хенти, 41 - 1:1, Оньекуру, 54 - 1:2, Грин, 62 - 2:2
"Штурм" Австрия - "Мура" Словения 2:0, первый матч - 3:1
Голы: Китейшвили, 39 - 1:0, Янчер, 66 - 2:0
"Антверпен" Бельгия - "Омония" Кипр 2:0, по пенальти - 3:2, первый матч - 2:4
Голы: Мийоси, 28 - 1:0, Геркенс, 84 - 2:0
"Легия" Польша - "Славия" Чехия 2:1, первый матч - 2:2
Голы: Экпай, 45 - 0:1, Эмрели, 59 - 1:1, Эмрели, 70 - 2:1
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|М
|О
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|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0