Успехи России, Германии и Нидерландов, очередное поражение Беларуси: все результаты отбора ЧМ-2022 8 октября
Фото: сайт УЕФА
Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли 8 октября.
Группа Е
Чехия - Уэльс 2:2
Голы: Рэмзи, 36 - 0:1, Пешек, 38 - 1:1, Уорд (аг), 49 - 2:1, Джеймс, 69 - 2:2
Эстония - Беларусь 2:0
Голы: Сорга, 57 - 1:0, Зенев, 90 - 2:0
Турнирное положение: Бельгия (16), Чехия (8), Уэльс (8), Эстония (4), Беларусь (3).
Группа G
Гибралтар - Черногория 0:3
Голы: Марушич, 7 - 0:1, Бечирай (пен), 44 - 0:2, Бечирай, 68 - 0:3
Турция - Норвегия 1:1
Голы: Актюркоглу, 6 - 1:0, Торстведт, 41 - 1:1
Латвия - Нидерланды 0:1
Гол: Классен, 19 - 0:1
Турнирное положение: Нидерланды (16), Норвегия (14), Турция (12), Черногория (11), Латвия (5), Гибралтар (0).
Группа Н
Россия - Словакия 1:0
Гол: Шкриньяр (аг), 24 - 1:0
Кипр - Хорватия 0:3
Голы: Перишич, 45 - 0:1, Гвардиол, 80 - 0:2, Ливая, 90 - 0:3
Мальта - Словения 0:4
Голы: Иличич, 27 - 0:1, Шпорар, 49 - 0:2, Иличич, 60 - 0:3, Шешко, 67 - 0:4
Турнирное положение: Хорватия (16), Россия (16), Словения (10), Словакия (9), Мальта (4), Кипр (4).
Группа J
Германия - Румыния 2:1
Голы: Хаджи, 9 - 0:1, Гнабри, 52 - 1:1, Мюллер, 81 - 2:1
Лихтенштейн - Северная Македония 0:4
Голы: Велкоски, 39 - 0:1, Алиоски (пен), 66 - 0:2, Николов, 74 - 0:3, Чурлинов, 83 - 0:4
Исландия - Армения 1:1
Голы: Оганесян, 35 - 0:1, Йоуханнессон, 77 - 1:1
Турнирное положение: Германия (18), Северная Македония (12), Армения (12), Румыния (10), Исландия (5), Лихтенштейн (1).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1