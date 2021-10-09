Успехи России, Германии и Нидерландов, очередное поражение Беларуси: все результаты отбора ЧМ-2022 8 октября

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Успехи России, Германии и Нидерландов, очередное поражение Беларуси: все результаты отбора ЧМ-2022 8 октябряФото: сайт УЕФА

Представляем результаты матчей отбора ЧМ-2022, которые прошли 8 октября.

Группа Е

Чехия - Уэльс 2:2
Голы: Рэмзи, 36 - 0:1, Пешек, 38 - 1:1, Уорд (аг), 49 - 2:1, Джеймс, 69 - 2:2

Эстония - Беларусь 2:0
Голы: Сорга, 57 - 1:0, Зенев, 90 - 2:0

Турнирное положение: Бельгия (16), Чехия (8), Уэльс (8), Эстония (4), Беларусь (3).


Группа G

Гибралтар - Черногория 0:3
Голы: Марушич, 7 - 0:1, Бечирай (пен), 44 - 0:2, Бечирай, 68 - 0:3

Турция - Норвегия 1:1
Голы: Актюркоглу, 6 - 1:0, Торстведт, 41 - 1:1

Латвия - Нидерланды 0:1
Гол: Классен, 19 - 0:1

Турнирное положение: Нидерланды (16), Норвегия (14), Турция (12), Черногория (11), Латвия (5), Гибралтар (0).   


Группа Н

Россия - Словакия 1:0
Гол: Шкриньяр (аг), 24 - 1:0

Кипр - Хорватия 0:3
Голы: Перишич, 45 - 0:1, Гвардиол, 80 - 0:2, Ливая, 90 - 0:3

Мальта - Словения 0:4
Голы: Иличич, 27 - 0:1, Шпорар, 49 - 0:2, Иличич, 60 - 0:3, Шешко, 67 - 0:4

Турнирное положение: Хорватия (16), Россия (16), Словения (10), Словакия (9), Мальта (4), Кипр (4).


Группа J

Германия - Румыния 2:1
Голы: Хаджи, 9 - 0:1, Гнабри, 52 - 1:1, Мюллер, 81 - 2:1

Лихтенштейн - Северная Македония 0:4
Голы: Велкоски, 39 - 0:1, Алиоски (пен), 66 - 0:2, Николов, 74 - 0:3, Чурлинов, 83 - 0:4

Исландия - Армения 1:1
Голы: Оганесян, 35 - 0:1, Йоуханнессон, 77 - 1:1

Турнирное положение: Германия (18), Северная Македония (12), Армения (12), Румыния (10), Исландия (5), Лихтенштейн (1).

Читайте также: Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 8 октября

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
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