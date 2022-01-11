Успехи Сенегала, Гвинеи и Марокко: результаты Кубка Африки от 10 января

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Успехи Сенегала, Гвинеи и Марокко: результаты Кубка Африки от 10 января

10 января состоялись матчи 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Сенегал обыграл Зимбабве, Гвинея победила Малави, Марокко оказался сильнее Ганы, а Габон переиграл Коморские острова.

Группа B

Сенегал – Зимбабве - 1:0 (0:0)
Гол: Мане, 90+7 (с пенальти) - 1:0

Гвинея – Малави - 1:0 (1:0)
Гол: Силла, 35 - 1:0

Положение команд: Сенегал, Гвинея - 3, Зимбабве, Малави - 0.

Группа C

Марокко – Гана - 1:0 (0:0)
Гол: Буфаль, 83 - 1:0

Коморские острова - Габон - 0:1 (0:1)
Гол: Бупендза, 16 - 0:1

Положение команд: Марокко, Габон - 3, Гана, Коморские острова - 0.

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3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
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