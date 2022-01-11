Успехи Сенегала, Гвинеи и Марокко: результаты Кубка Африки от 10 января
10 января состоялись матчи 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Сенегал обыграл Зимбабве, Гвинея победила Малави, Марокко оказался сильнее Ганы, а Габон переиграл Коморские острова.
Группа B
Сенегал – Зимбабве - 1:0 (0:0)
Гол: Мане, 90+7 (с пенальти) - 1:0
Гвинея – Малави - 1:0 (1:0)
Гол: Силла, 35 - 1:0
Положение команд: Сенегал, Гвинея - 3, Зимбабве, Малави - 0.
Группа C
Марокко – Гана - 1:0 (0:0)
Гол: Буфаль, 83 - 1:0
Коморские острова - Габон - 0:1 (0:1)
Гол: Бупендза, 16 - 0:1
Положение команд: Марокко, Габон - 3, Гана, Коморские острова - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1