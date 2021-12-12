Успехи "Шахтера" и "Днепра-1", потеря "Динамо": результаты 18-го тура чемпионата Украины

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победу "Шахтера" над "Александрией", ничью между "Динамо" и "Зарей", крупный успех "Днепра-1" в матче с "Мариуполем".

"Динамо" – "Заря" - 1:1 (1:0)

Голы: Буяльский, 44 - 1:0, Сайядманеш, 49 - 1:1

"Александрия" – "Шахтер" - 1:2 (0:0)

Голы: Кожушко, 63 - 1:0, Соломон, 70 - 1:1, Мораес, 77 - 1:2

"Мариуполь" – "Днепр-1" - 0:3 (0:1)

Голы: Довбик, 35 (с пенальти) - 0:1, Пихаленок, 75 (с пенальти) - 0:2, Билл, 78 - 0:3

"Колос" – "Минай" - 2:1 (0:1)

Голы: Вишневский, 11 - 0:1, Милько, 88 (с пенальти) - 1:1, Черноморец, 90 - 2:1

"Ингулец" – "Десна" - 2:1 (1:0)

Голы: Поспелов, 34 - 1:0, Полегенько, 47 - 2:0, Дегтярев, 56 - 2:1

"Верес" – "Рух" - 1:1 (0:0)

Голы: Панасенко, 62 - 1:0, Климчук, 82 (с пенальти) - 1:1

"Львов" – "Ворскла" - 1:1 (0:0)

Голы: Коджови, 65 - 0:1, Ременяк, 74 - 1:1

"Черноморец" – "Металлист-1925" - 2:1 (2:0)

Голы: Авагимян, 3 - 1:0, Кравченко, 5 - 2:0, Марлисон, 57 (с пенальти) - 2:1

Положение команд: "Шахтер" - 47, "Динамо" - 45, "Днепр-1" - 40, "Заря" - 36, "Ворскла" - 33, "Александрия" - 26, "Десна" - 25, "Колос" - 24, "Верес" - 23, "Металлист-1925" - 19, "Рух" - 18, "Львов" - 17, "Черноморец" - 14, "Ингулец" - 13, "Минай" - 10, "Мариуполь" - 8.

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