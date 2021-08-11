Успехи "Шахтера" и "Монако", неудачи "Спартака" и "Рейнджерса": все результаты ответных игр 3-го отборочного раунда ЛЧ

Фото: твиттер "Спартака"

Завершился 3-й отборочный раунд Лиги Чемпионов.

Российский "Спартак" дважды проиграл "Бенфике" и отправился в групповой этап Лиги Европы, а вот "Шахтер" смог пробиться в следующий раунд, где встретится с "Монако".

"Бенфика" Португалия - "Спартак" Россия 2:0, первый матч - 2:0

Голы: Жоау Мариу, 57 - 1:0, Яремчук, 90 - 2:0

"Шахтер" Украина - "Генк" Бельгия 2:1, первый матч - 2:1

Голы: Траоре, 27 - 1:0, Маркос Антонио, 76 - 2:0, Дессерс, 90 - 2:1

"Славия" Чехия - "Ференцварош" Венгрия 1:0, первый матч - 0:2

Гол: Масопуст, 36 - 1:0

"Шериф" Молдова - "Црвена Звезда" Сербия 1:0, первый матч - 1:1

Гол: Арболеда, 45 - 1:0

"Монако" Монако - "Спарта" Прага Чехия 3:1, первый матч - 2:0

Голы: Желсон Мартинш, 50 - 1:0, Головин, 56 - 2:0, Моберг-Карлссон, 78 - 2:1, Диоп, 81 - 3:1

"Мидтъюлланд" Дания - ПСВ Нидерланды 0:1, первый матч - 0:3

Гол: Брума, 90 - 0:1

"Лудогорец" Болгария - "Олимпиакос" Греция 2:2, по пенальти - 4:1, первый матч - 1:1

Голы: Мвила, 31 - 0:1, Рубен Семеду (аг), 48 - 1:1, Сотириу (пен), 57 - 2:1, Эль-Араби (пен), 68 - 2:2

"Легия" Польша - "Динамо" Загреб Хорватия 0:1, первый матч - 1:1

Гол: Франьич, 20 - 0:1

"Рейнджерс" Шотландия - "Мальме" Швеция 1:2, первый матч - 1:1

Голы: Морелос, 18 - 1:0, Чолак, 53 - 1:1, Чолак, 57 - 1:2

"Янг Бойз" Швейцария - "ЧФР Клуж" Румыния 3:1, первый матч - 1:1

Голы: Омрани, 4 - 0:1, Сибачо, 23 - 1:1, Нгамалё, 25 - 2:1, Сибачо, 42 - 3:1

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