Успехи "Шахтера" и "Монако", неудачи "Спартака" и "Рейнджерса": все результаты ответных игр 3-го отборочного раунда ЛЧ
Фото: твиттер "Спартака"
Завершился 3-й отборочный раунд Лиги Чемпионов.
Российский "Спартак" дважды проиграл "Бенфике" и отправился в групповой этап Лиги Европы, а вот "Шахтер" смог пробиться в следующий раунд, где встретится с "Монако".
"Бенфика" Португалия - "Спартак" Россия 2:0, первый матч - 2:0
Голы: Жоау Мариу, 57 - 1:0, Яремчук, 90 - 2:0
"Шахтер" Украина - "Генк" Бельгия 2:1, первый матч - 2:1
Голы: Траоре, 27 - 1:0, Маркос Антонио, 76 - 2:0, Дессерс, 90 - 2:1
"Славия" Чехия - "Ференцварош" Венгрия 1:0, первый матч - 0:2
Гол: Масопуст, 36 - 1:0
"Шериф" Молдова - "Црвена Звезда" Сербия 1:0, первый матч - 1:1
Гол: Арболеда, 45 - 1:0
"Монако" Монако - "Спарта" Прага Чехия 3:1, первый матч - 2:0
Голы: Желсон Мартинш, 50 - 1:0, Головин, 56 - 2:0, Моберг-Карлссон, 78 - 2:1, Диоп, 81 - 3:1
"Мидтъюлланд" Дания - ПСВ Нидерланды 0:1, первый матч - 0:3
Гол: Брума, 90 - 0:1
"Лудогорец" Болгария - "Олимпиакос" Греция 2:2, по пенальти - 4:1, первый матч - 1:1
Голы: Мвила, 31 - 0:1, Рубен Семеду (аг), 48 - 1:1, Сотириу (пен), 57 - 2:1, Эль-Араби (пен), 68 - 2:2
"Легия" Польша - "Динамо" Загреб Хорватия 0:1, первый матч - 1:1
Гол: Франьич, 20 - 0:1
"Рейнджерс" Шотландия - "Мальме" Швеция 1:2, первый матч - 1:1
Голы: Морелос, 18 - 1:0, Чолак, 53 - 1:1, Чолак, 57 - 1:2
"Янг Бойз" Швейцария - "ЧФР Клуж" Румыния 3:1, первый матч - 1:1
Голы: Омрани, 4 - 0:1, Сибачо, 23 - 1:1, Нгамалё, 25 - 2:1, Сибачо, 42 - 3:1
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