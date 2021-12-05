Успехи "Спартак" и ЦСКА, осечка "Зенита": результаты 17-го тура РПЛ
Состоялись матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Лидер турнира "Зенит" сыграл вничью с "Ростовом", идущее вторым "Динамо" обыграло "Уфу", ЦСКА победил "Крылья Советов", а "Спартак" в меньшинстве переиграл "Ахмат".
"Сочи" – "Краснодар" - 1:2 (1:1)
Голы: Кассьерра, 19 - 1:0, Классон, 23 (с пенальти) - 1:1, Классон, 52 - 1:2
"Динамо" – "Уфа" - 2:0 (1:0)
Голы: Макаров, 29 - 1:0, Захарян, 86 - 2:0
"Нижний Новгород" – "Рубин" - 2:1 (2:1)
Голы: Калинский, 2 (с пенальти) - 1:0, Дрейер, 28 - 1:1, Калинский, 41 - 2:1
"Химки" - "Арсенал" - 1:2 (1:0)
Голы: Мирзов (пенальти), 36 - 1:0, Давиташвили, 61 - 1:1, Кангва, 87 - 1:2.
"Локомотив" - "Урал" - 0:1 (0:1)
Гол: Аугустыняк (пен), 42 - 0:1
"Спартак" - "Ахмат" - 2:1 (1:1)
Голы: Мозес, 13 - 1:0, Уткин, 45 - 1:1, Промес, 87 - 2:1
"Крылья Советов" – ЦСКА - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 75 Бохинен.
"Зенит" - "Ростов" - 2:2 (1:2)
Голы: Полоз (пен), 11 - 0:1, Комличенко, 25 - 0:2, Клаудиньо, 31 - 1:2, Клаудиньо (пен), 69 - 2:2
Положение команд: "Зенит" - 37, "Динамо" - 35, "Краснодар", "Сочи" - 28, ЦСКА - 27, "Локомотив" - 25, "Ахмат", "Крылья Советов" - 24, "Спартак" - 23, "Рубин" - 22, "Арсенал" - 19, "Ростов", "Нижний Новгород" - 18, "Урал", "Уфа" - 16, "Химки" - 14.
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