Успехи Украины и Франции, неудача Норвегии: результаты отбора ЧМ-2022 от 16 ноября
Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен
16 ноября состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Стоит отметить победу Украины над Боснией, успех Нидерландов в поединке с Норвегией, а также победу Франции в матче с Финляндией.
Группа D
Финляндия – Франция - 0:2 (0:0)
Голы: Бензема, 66 - 0:1, Мбаппе, 76 - 0:2
Босния – Украина - 0:2 (0:0)
Голы: Зинченко, 58 - 0:1, Довбик, 79 - 0:2
Положение команд: Франция - 18, Украина - 12, Финляндия - 11, Босния - 7, Казахстан - 3.
Группа Е
Уэльс – Бельгия - 1:1 (1:1)
Голы: де Брюйне, 12 - 0:1, Мур, 32 - 1:1
Чехия – Эстония - 2:0 (0:0)
Голы: Брабец, 59 - 1:0, Сикора, 85 - 2:0
Положение команд: Бельгия - 20, Уэльс - 15, Чехия - 14, Эстония - 4, Беларусь - 3.
Группа G
Нидерланды – Норвегия - 2:0 (0:0)
Голы: Бергвейн, 84 - 1:0, Депай, 90 - 2:0
Черногория – Турция - 1:2 (1:1)
Голы: Бечирай, 3 - 1:0, Актюркоглу, 22 - 1:1, Кекчю, 60 - 1:2
Гибралтар – Латвия - 1:3 (1:1)
Голы: Уокер, 7 - 1:0, Гутковский, 25 - 1:1, Улдрикис, 55 - 1:2, Кроллис, 75 - 1:3
Положение команд: Нидерланды - 23, Турция - 21, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 9, Гибралтар - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23