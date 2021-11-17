Успехи Украины и Франции, неудача Норвегии: результаты отбора ЧМ-2022 от 16 ноября

Фото: инстаграм сборной Украины/Автор неизвестен

16 ноября состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Стоит отметить победу Украины над Боснией, успех Нидерландов в поединке с Норвегией, а также победу Франции в матче с Финляндией.

Группа D

Финляндия – Франция - 0:2 (0:0)

Голы: Бензема, 66 - 0:1, Мбаппе, 76 - 0:2

Босния – Украина - 0:2 (0:0)

Голы: Зинченко, 58 - 0:1, Довбик, 79 - 0:2

Положение команд: Франция - 18, Украина - 12, Финляндия - 11, Босния - 7, Казахстан - 3.

Группа Е

Уэльс – Бельгия - 1:1 (1:1)

Голы: де Брюйне, 12 - 0:1, Мур, 32 - 1:1

Чехия – Эстония - 2:0 (0:0)

Голы: Брабец, 59 - 1:0, Сикора, 85 - 2:0

Положение команд: Бельгия - 20, Уэльс - 15, Чехия - 14, Эстония - 4, Беларусь - 3.

Группа G

Нидерланды – Норвегия - 2:0 (0:0)

Голы: Бергвейн, 84 - 1:0, Депай, 90 - 2:0

Черногория – Турция - 1:2 (1:1)

Голы: Бечирай, 3 - 1:0, Актюркоглу, 22 - 1:1, Кекчю, 60 - 1:2

Гибралтар – Латвия - 1:3 (1:1)

Голы: Уокер, 7 - 1:0, Гутковский, 25 - 1:1, Улдрикис, 55 - 1:2, Кроллис, 75 - 1:3

Положение команд: Нидерланды - 23, Турция - 21, Норвегия - 18, Черногория - 12, Латвия - 9, Гибралтар - 0.

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