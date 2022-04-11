Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А

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Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А

Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса" и "Интера" над "Кальяри" и "Вероной" соответственно, ничью "Торино" и "Милана", а также поражение "Наполи" от "Фиорентины".

"Торино" – "Милан" - 0:0

"Рома" – "Салернитана" - 2:1 (0:1)
Голы: Радованович, 22 - 0:1, Карлес Перес, 81 - 1:1, Смоллинг, 85 - 2:1

"Наполи" – "Фиорентина" - 2:3 (0:1)
Голы: Гонсалес, 29 - 0:1, Мертенс, 58 - 1:1, Иконе, 66 - 1:2, Артур,72 - 1:3, Осимхен, 84 - 2:3

"Болонья" – "Сампдория" - 2:0 (0:0)
Голы: Арнаутович, 61 - 1:0, Арнаутович, 76 - 2:0

"Кальяри" - "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Жоау Педро, 10 - 1:0, де Лигт, 45 - 1:1, Влахович, 75 - 1:2

"Эмполи" - "Специя" - 0:0

"Интер" - "Верона" - 2:0 (2:0)
Голы: Барелла, 22 - 1:0, Джеко, 30 - 2:0.

"Эмполи" - "Специя" - 0:0

"Дженоа" - "Лацио" - 1:4 (0:2)
Голы: Марушич, 31 - 0:1, Иммобиле, 45 - 0:2, Иммобиле, 63 - 0:3, Габаррон, 68 (с пенальти) - 1:3, Иммобиле, 76 - 1:4

"Сассуоло" - "Аталанта" - 2:1 (1:0)
Голы: Траоре, 24 - 1:0, Траоре, 61 - 2:0, Муриэль, 90+3 - 2:1

Положение команд: "Милан" - 68, "Интер" - 66 (31), "Наполи" - 66, "Ювентус" - 62, "Рома" - 57, "Лацио" - 55, "Фиорентина" - 53 (31), "Аталанта" - 51 (31), "Сассуоло" - 46, "Верона" - 45, "Торино" - 39 (31), "Болонья" - 37 (31), "Удинезе" - 36 (30), "Эмполи" - 34, "Специя" - 33, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (31), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (30).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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