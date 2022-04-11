Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А
Фото: твиттер "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса" и "Интера" над "Кальяри" и "Вероной" соответственно, ничью "Торино" и "Милана", а также поражение "Наполи" от "Фиорентины".
"Торино" – "Милан" - 0:0
"Рома" – "Салернитана" - 2:1 (0:1)
Голы: Радованович, 22 - 0:1, Карлес Перес, 81 - 1:1, Смоллинг, 85 - 2:1
"Наполи" – "Фиорентина" - 2:3 (0:1)
Голы: Гонсалес, 29 - 0:1, Мертенс, 58 - 1:1, Иконе, 66 - 1:2, Артур,72 - 1:3, Осимхен, 84 - 2:3
"Болонья" – "Сампдория" - 2:0 (0:0)
Голы: Арнаутович, 61 - 1:0, Арнаутович, 76 - 2:0
"Кальяри" - "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Жоау Педро, 10 - 1:0, де Лигт, 45 - 1:1, Влахович, 75 - 1:2
"Эмполи" - "Специя" - 0:0
"Интер" - "Верона" - 2:0 (2:0)
Голы: Барелла, 22 - 1:0, Джеко, 30 - 2:0.
"Эмполи" - "Специя" - 0:0
"Дженоа" - "Лацио" - 1:4 (0:2)
Голы: Марушич, 31 - 0:1, Иммобиле, 45 - 0:2, Иммобиле, 63 - 0:3, Габаррон, 68 (с пенальти) - 1:3, Иммобиле, 76 - 1:4
"Сассуоло" - "Аталанта" - 2:1 (1:0)
Голы: Траоре, 24 - 1:0, Траоре, 61 - 2:0, Муриэль, 90+3 - 2:1
Положение команд: "Милан" - 68, "Интер" - 66 (31), "Наполи" - 66, "Ювентус" - 62, "Рома" - 57, "Лацио" - 55, "Фиорентина" - 53 (31), "Аталанта" - 51 (31), "Сассуоло" - 46, "Верона" - 45, "Торино" - 39 (31), "Болонья" - 37 (31), "Удинезе" - 36 (30), "Эмполи" - 34, "Специя" - 33, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (31), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17