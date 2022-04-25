Успехи "Ювентуса", "Интера" и "Милана": результаты 34-го тура Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса", "Интера" и "Милана", которые обыграли "Сассуоло", "Рому" и "Лацио".
"Сассуоло" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Распадори, 38 - 1:0, Дибала, 45 - 1:1, Кин, 88 - 1:2
"Лацио" – "Милан" - 1:2 (1:0)
Голы: Иммобиле, 4 - 1:0, Жиру, 50 - 1:1, Тонали, 90+2 - 1:2
"Интер" - "Рома" - 3:1 (2:0)
Голы: Думфрис, 30 - 1:0, Брозович, 40 - 2:0, Мартинес, 52 - 3:0, Мхитарян, 85 - 3:1.
"Эмполи" – "Наполи" - 3:2 (0:1)
Голы: Мертенс, 44 - 0:1, Инсинье, 53 - 0:2, Хендерсон, 80 - 1:2, Пинамонти, 83 - 2:2, Пинамонти, 87 - 3:2
"Торино" – "Специя" - 2:1 (1:0)
Голы: Лукич, 4 (с пенальти) - 1:0, Лукич, 69 - 2:0, Манай, 90 (с пенальти) - 2:1
"Венеция" – "Аталанта" - 1:3 (0:1)
Голы: Пашалич, 44 - 0:1, Сапата, 47 - 0:2, Муриэль, 63 - 0:3, Чрнигой, 80 - 1:3
"Верона" – "Сампдория" - 1:1 (0:1)
Голы: Капуто, 44 - 0:1, Капрари, 78 - 1:1
"Салернитана" – "Фиорентина" - 2:1 (1:0)
Голы: Джурич, 9 - 1:0, Сапонара, 64 - 1:1, Бонаццоли, 79 - 2:1
"Болонья" – "Удинезе" - 2:2 (1:1).
Голы: Хики, 6 - 1:0, Удоджи, 25 - 1:1, Саксесс, 46 - 1:2, Сансоне, 59 - 2:2
"Дженоа" – "Кальяри" - 1:0 (0:0)
Гол: Бадель, 89 - 1:0
Положение команд: "Милан" - 74, "Интер" - 72 (33), "Наполи" - 67, "Ювентус" - 66, "Рома" - 58, "Лацио" - 56, "Фиорентина" - 56 (33), "Аталанта" - 54 (33), "Верона" - 49, "Сассуоло" - 46, "Торино" - 43 (33), "Удинезе" - 40 (33), "Болонья" - 39 (33), "Эмполи" - 37, "Специя" - 33, "Сампдория" - 30, "Кальяри" - 28, "Салернитана" - 25 (33), "Дженоа" - 25, "Венеция" - 22 (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17