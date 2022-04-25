Успехи "Ювентуса", "Интера" и "Милана": результаты 34-го тура Серии А

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Успехи "Ювентуса", "Интера" и "Милана": результаты 34-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса", "Интера" и "Милана", которые обыграли "Сассуоло", "Рому" и "Лацио".

"Сассуоло" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Распадори, 38 - 1:0, Дибала, 45 - 1:1, Кин, 88 - 1:2

"Лацио" – "Милан" - 1:2 (1:0)
Голы: Иммобиле, 4 - 1:0, Жиру, 50 - 1:1, Тонали, 90+2 - 1:2

"Интер" - "Рома" - 3:1 (2:0)
Голы: Думфрис, 30 - 1:0, Брозович, 40 - 2:0, Мартинес, 52 - 3:0, Мхитарян, 85 - 3:1.

"Эмполи" – "Наполи" - 3:2 (0:1)
Голы: Мертенс, 44 - 0:1, Инсинье, 53 - 0:2, Хендерсон, 80 - 1:2, Пинамонти, 83 - 2:2, Пинамонти, 87 - 3:2

"Торино" – "Специя" - 2:1 (1:0)
Голы: Лукич, 4 (с пенальти) - 1:0, Лукич, 69 - 2:0, Манай, 90 (с пенальти) - 2:1

"Венеция" – "Аталанта" - 1:3 (0:1)
Голы: Пашалич, 44 - 0:1, Сапата, 47 - 0:2, Муриэль, 63 - 0:3, Чрнигой, 80 - 1:3

"Верона" – "Сампдория" - 1:1 (0:1)
Голы: Капуто, 44 - 0:1, Капрари, 78 - 1:1

"Салернитана" – "Фиорентина" - 2:1 (1:0)
Голы: Джурич, 9 - 1:0, Сапонара, 64 - 1:1, Бонаццоли, 79 - 2:1

"Болонья" – "Удинезе" - 2:2 (1:1).
Голы: Хики, 6 - 1:0, Удоджи, 25 - 1:1, Саксесс, 46 - 1:2, Сансоне, 59 - 2:2

"Дженоа" – "Кальяри" - 1:0 (0:0)
Гол: Бадель, 89 - 1:0

Положение команд: "Милан" - 74, "Интер" - 72 (33), "Наполи" - 67, "Ювентус" - 66, "Рома" - 58, "Лацио" - 56, "Фиорентина" - 56 (33), "Аталанта" - 54 (33), "Верона" - 49, "Сассуоло" - 46, "Торино" - 43 (33), "Удинезе" - 40 (33), "Болонья" - 39 (33), "Эмполи" - 37, "Специя" - 33, "Сампдория" - 30, "Кальяри" - 28, "Салернитана" - 25 (33), "Дженоа" - 25, "Венеция" - 22 (33).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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