Успехи "Ювентуса", "Интера" и "Милана": результаты 34-го тура Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса", "Интера" и "Милана", которые обыграли "Сассуоло", "Рому" и "Лацио".

"Сассуоло" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)

Голы: Распадори, 38 - 1:0, Дибала, 45 - 1:1, Кин, 88 - 1:2

"Лацио" – "Милан" - 1:2 (1:0)

Голы: Иммобиле, 4 - 1:0, Жиру, 50 - 1:1, Тонали, 90+2 - 1:2

"Интер" - "Рома" - 3:1 (2:0)

Голы: Думфрис, 30 - 1:0, Брозович, 40 - 2:0, Мартинес, 52 - 3:0, Мхитарян, 85 - 3:1.

"Эмполи" – "Наполи" - 3:2 (0:1)

Голы: Мертенс, 44 - 0:1, Инсинье, 53 - 0:2, Хендерсон, 80 - 1:2, Пинамонти, 83 - 2:2, Пинамонти, 87 - 3:2

"Торино" – "Специя" - 2:1 (1:0)

Голы: Лукич, 4 (с пенальти) - 1:0, Лукич, 69 - 2:0, Манай, 90 (с пенальти) - 2:1

"Венеция" – "Аталанта" - 1:3 (0:1)

Голы: Пашалич, 44 - 0:1, Сапата, 47 - 0:2, Муриэль, 63 - 0:3, Чрнигой, 80 - 1:3

"Верона" – "Сампдория" - 1:1 (0:1)

Голы: Капуто, 44 - 0:1, Капрари, 78 - 1:1

"Салернитана" – "Фиорентина" - 2:1 (1:0)

Голы: Джурич, 9 - 1:0, Сапонара, 64 - 1:1, Бонаццоли, 79 - 2:1

"Болонья" – "Удинезе" - 2:2 (1:1).

Голы: Хики, 6 - 1:0, Удоджи, 25 - 1:1, Саксесс, 46 - 1:2, Сансоне, 59 - 2:2

"Дженоа" – "Кальяри" - 1:0 (0:0)

Гол: Бадель, 89 - 1:0

Положение команд: "Милан" - 74, "Интер" - 72 (33), "Наполи" - 67, "Ювентус" - 66, "Рома" - 58, "Лацио" - 56, "Фиорентина" - 56 (33), "Аталанта" - 54 (33), "Верона" - 49, "Сассуоло" - 46, "Торино" - 43 (33), "Удинезе" - 40 (33), "Болонья" - 39 (33), "Эмполи" - 37, "Специя" - 33, "Сампдория" - 30, "Кальяри" - 28, "Салернитана" - 25 (33), "Дженоа" - 25, "Венеция" - 22 (33).

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