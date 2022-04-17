Успехи "Зенита" и "Динамо", потери "Спартака" и ЦСКА: результаты 25-го тура РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить победы "Зенита" и "Динамо" над "Уралом" и "Ахматом", ничьи "Спартака" с "Рубином" и ЦСКА с "Уфой".
"Зенит" - "Урал" - 3:1 (2:0)
Голы: Клаудиньо, 12 - 1:0, Алберто, 37 - 2:0, Дзюба, 78 - 3:0, Железнов, 83 - 3:1
"Уфа" - ЦСКА - 1:1 (0:0)
Голы: Фернандес, 88 - 0:1, Никитин, 90+5 - 1:1
"Спартак" - "Рубин" - 1:1 (0:1)
Голы: Игнатьев, 30 - 0:1, Соболев, 69 - 1:1
"Сочи" – "Локомотив" - 2:2 (2:1)
Голы: Маргасов, 11 - 1:0, Изидор, 36 (с пенальти) - 1:1, Родригао, 43 - 2:1, Изидор, 49 - 2:2
"Крылья Советов" – "Краснодар" - 2:0 (1:0)
Голы: Сарвели, 24 - 1:0, Глушенков, 53 - 2:0
"Арсенал" Тула - "Ростов" - 1:2 (1:1)
Голы: Комличенко, 10 - 0:1, Смольников, 44 - 1:1, Полоз, 87 - 1:2
"Динамо" - "Ахмат" - 2:0 (0:0)
Голы: Смолов, 59 - 1:0, Тюкавин, 79 - 2:0
"Нижний Новгород" - "Химки" - 0:0
Положение команд: "Зенит" - 55, "Динамо" - 52, ЦСКА - 44, "Сочи" - 43, "Краснодар" - 39 (24), "Локомотив" - 38 (24), "Крылья Советов" - 38, "Ахмат" - 32, "Ростов", "Спартак" - 31, "Нижний Новгород" - 28, "Рубин" - 26, "Химки" - 25, "Уфа" - 22, "Урал", "Арсенал" - 21.
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