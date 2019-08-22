"Успехов, легенда!" ЦСКА отправил вратаря в клуб ФНЛ

Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац перешел в "СКА-Хабаровск", сообщает официальный сайт московского клуба.

"Успехов, легенда!" — говорится в Twitter ЦСКА.

Условия трансфера не разглашаются. Голкипер подписал с хабаровским клубом долгосрочный контракт.

21-летний Кырнац является воспитанником ЦСКА. За "красно-синих" он провел всего один матч, выйдя на замену на 90-й минуте в матче Лиги Чемпионов с "Реалом" (1:0).

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