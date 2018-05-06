Усталость после еврокубков: "Атлетико" проигрывает дома "Эспаньолу"
Субботняя программа 36-го тура Примеры открывалась на "Ванда Метрополитано": "Атлетико" принимал "Эспаньол". За несколько часов до Эль Класико "матрасники" имели неплохую возможность заработать 3 очка и со спокойной душой следить за результатом мадридского конкурента. "Эспаньол" в концовке сезона имеет не так много мотивации, главным событием для команды Гальего стало сохранение прописки в высшем испанском дивизионе. Диего Симеоне неожиданно оставил в запасе Гризманна, Сауля и Година, перейдя на схему 3-5-2 с Гамейро и Торресом на острие.
В начале первой половины гости ни в чем не уступали "Атлетико", регулярно отвечая "матрасникам" своими атаками. Постепенно "индейцы" стали завладевать территорией, однако к опасным моментам это не приводило. Лишь ближе к середине тайма подопечные Симеоне сообразили, наконец, перспективную атаку, в результате которой Витоло опасно пробил из пределов штрафной, но не попал в створ.
Вскоре игра вновь успокоилась, переместившись в центр поля. Однако на исходе получаса "Эспаньол" ответил своим выпадом: Морено продрался по центру к штрафной соперника и выстрелил в правый от себя угол – штанга спасает "матрасников". В целом же, команды играли довольно осторожно, лишь в концовке тайма хозяева взвинтили темп, попытавшись забить гол в раздевалку. Однако все их попытки оказались безрезультатными, и на перерыв соперники ушли без забитых мячей.
В начале второго тайма "Атлетико", казалось, взялся за дело, заперев гостей на чужой половине поля. Но первая же контратака каталонцев стала голевой: после отскока от партнера по команде Мелендо наносил удар с линии штрафной, а Савич подкорректировал снаряд в сетку – 0:1. Вот тут уже некуда было отступать подопечным Симеоне, оккупировали они владения "Эспаньола", вынуждая гостей играть на отбой.
Ближе к середине тайма "попугаи" обязаны были забивать второй мяч, но вырвавшийся на свидание с Облаком Баптистао не смог реализовать свой шанс, как и подоспевший на добивание Морено. "Атлетико" уже не мог бежать так яростно в атаку, да и в целом, хозяева выглядели откровенно слабо. Ход матча контролировал "Эспаньол", вынуждая "матрасников" идти в жесткий отбор и нарушать правила.
На 77-й минуте "попугаи" сделали счет 0:2 – Баптистао получил пас на линии штрафной и пробил точно в ближний угол. "Матрасники" же все никак не могли прийти в себя, даже отобрать мяч у гостей они были не в состоянии. Лишь в самой концовке поединка пошли вперед футболисты "Атлетико" большими силами, однако отквитать хотя бы один мяч им так и не удалось.
"Атлетико" – "Эспаньол" – 0:2
Голы: Мелендо, 53 – 0:1, Баптистао, 77 – 0:2
"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Люка Эрнандес, Парти, Филипе Луис (Габи, 65), Врсалько, Коке (Сауль, 46), Витоло (Сане, 26), Гамейро, Торрес.
"Эспаньол": Лопес, Лопес, Налдо, Лопес Сильва, Вила, Виктор Санчес, Карлос Санчес, Дардер (Рока, 73), Мелендо (Гарсия, 78), Баптистао, Морено (Хурадо, 83).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20