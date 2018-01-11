Устинов досрочно вернулся в "Рубин" из аренды в "Ростове"

"Рубин" досрочно вернул из аренды в "Ростове" защитника Виталия Устинова, сообщают российские СМИ.

Футболист уже присоединился к казанскому клубу на сборе в Абу-Даби. В составе "рубиновых" он заменит Морица Бауэра, который перешел в "Сток Сити".

В этом сезоне 26-летний Устинов провел за "Ростов" 15 матчей и забил 1 гол.

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