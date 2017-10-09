Устроит только победа: битва Украины и Хорватии в Киеве

Украина - Хорватия

Стадион: "Олимпийский"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Феликс Брых

В одном из самых интересных матчей заключительного тура отборочного турнира к Чемпионату Мира Украина встретится с Хорватией. На данный момент обе команды ведут борьбу за попадание в стыки, хотя если Исландия вдруг не смеет обыграть на своем поле Косово, то победитель отчетного противостояния может забраться на первую строчку и попасть на мундиаль напрямую. В целом же маловероятно, что островитяне сделают соперникам такой щедрый подарок, поэтому в первую очередь Украина и Хорватия рассматриваются как претенденты на второе место.

Балканцы на данный момент находятся выше из-за лучшей разницы мячей, однако из-за регламента они могут не попасть в стыки, даже заняв второе место. Хорваты имеют худшие показатели среди всех сборных, которые занимают второе место, в последнем туре их устроит ничья, только если сборная Уэльса также сыграет вничью с Ирландией, но менее результативную. В остальных случаях Хорватии необходимо побеждать, поэтому балканская сборная вряд ли будет отсиживаться в обороне.

Перед важнейшей игрой руководство хорватской федерации футбола решилось на смену тренера, вместо Анте Чачича, провалившего концовку отбора, назначен Златко Далич. Ранее Далич работал с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии, "Аль-Айном" из ОАЭ, возглавлял албанское "Динамо" и хорватский "Вартекс". Опыт у тренера не самый большой, пусть он и выигрывал золотые медали в чемпионате ОАЭ и играл в азиатской Лиге Чемпионов. Дебютная игра у Далича наверняка будет самой сложной в его тренерской карьере.

Сборная Украины выиграла три из четырех домашних матчей в этом отборе, сыграть вничью в Киеве удалось только Исландии, при том, что украинцы вполне могли победить, забей пенальти Коноплянка за семь минут до финального свистка. Островитяне также стали единственной командой, которая сумела забить гол на поле Украины. Команда Шевченко потеряла два важных очка и в гостевой игре против Турции, когда вела 0:2, а затем позволила сопернику сравнять счёт. Этих очков теперь может не хватить для попадания на Чемпионат Мира.

На матчи против Хорватии и Косово Шевченко вызвал только двух форвардов Кравца и Беседина, первый получил лишнюю желтую карточку в прошлой игре и теперь пропустит поединок с Хорватией, поэтому именно на Беседина теперь возлагаются главные надежды в атаке. Помогать ему должна мощная линия полузащиты, усиленная Марлосом, дебютировавшего за Украину в матче против Косово, а также Коваленко и Зинченко, которые отбыли дисквалификацию. При этом, не исключено, что Беседин останется в запасе, а на позиции "ложной девятки" выйдет Ярмоленко.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой восемь матчей: одна победу у Украины, четыре – у Хорватии, трижды была зафиксирована ничья.

В матче первого круга Хорватия выиграла со счетом 1:0.

Альфред Финбогассон из Исландии – единственный игрок, который забивал в этом отборе в ворота Украины на ее поле. С тех пор украинцы не пропускали дома 355 минут.

Хорватия проиграла две последние гостевые игры со счетом 1:0.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов, Караваев, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Гармаш, Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Беседин.

Хорватия: Субашич, Вида, Врсалько, Пиварич, Митрович, Перишич, Ракитич, Модрич, Рог, Крамарич, Манджукич.

Прогноз на матч:

Хорватия сильнее по составу, однако, на данный момент балканцы находятся не в лучшей форме. У Косово удалось выиграть только с минимальным счетом, в игре с Финляндией набрали лишь одно очко, а Турции и вовсе проиграли, из-за чего потеряли лидерство и фактически лишились всех шансов на прямой выход на мундиаль. Украина имеет не лучшую статистику в играх против Хорватии, но при этом на своем поле никогда не проигрывали. Украинцы имеют неплохие шансы отомстить своему сопернику за 1997 год, когда хорваты выбили их в стыках за право попасть на Чемпионат Мира 1998 года. Балканская сборная на том турнире заняла третье место.

Букмекеры предлагают на победу Хорватии коэффициент 2.50, на Украину – 2.90, на ничью – 3.60.

Вячеслав Горбачев

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