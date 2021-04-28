Уступил только Месси: украинский футболист занял второе место в престижном рейтинге

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Уступил только Месси: украинский футболист занял второе место в престижном рейтинге

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Статистический портал Whoscored составил рейтинг футболистов, которые лучше всех проявили себя в последних шести матчах.

Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который получил 8,36 балла. Вторым стал украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский (8,27). В тройку также вошел француз Димитри Пайе (8,15) из "Марселя".

В последних шести матчах Месси забил шесть голов, Малиновский забил три мяча и отдал пять результативных передач, а на счету Пайе 3 гола и 6 голевых передач.

Топ-10 лучших футболистов, которые лучше всех проявили себя в последних шести матчах, по версии портала Whoscored выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 8,36

2. Руслан Малиновский ("Аталанта") - 8,27

3. Димитри Пайе ("Марсель") - 8,15

4. Келечи Ихеаначо ("Лестер") - 8,15

5. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 8,05

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 8,03

7. Родриго де Пауль ("Удинезе") - 8,00

8. Орельен Тчуамени ("Монако") - 7,93

9. Онджей Дуда ("Кельн") - 7,80

10. Крис Вуд ("Бернли") - 7,79.

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