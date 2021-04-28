Уступил только Месси: украинский футболист занял второе место в престижном рейтинге
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Статистический портал Whoscored составил рейтинг футболистов, которые лучше всех проявили себя в последних шести матчах.
Первое место занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который получил 8,36 балла. Вторым стал украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский (8,27). В тройку также вошел француз Димитри Пайе (8,15) из "Марселя".
В последних шести матчах Месси забил шесть голов, Малиновский забил три мяча и отдал пять результативных передач, а на счету Пайе 3 гола и 6 голевых передач.
Топ-10 лучших футболистов, которые лучше всех проявили себя в последних шести матчах, по версии портала Whoscored выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона") - 8,36
2. Руслан Малиновский ("Аталанта") - 8,27
3. Димитри Пайе ("Марсель") - 8,15
4. Келечи Ихеаначо ("Лестер") - 8,15
5. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 8,05
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 8,03
7. Родриго де Пауль ("Удинезе") - 8,00
8. Орельен Тчуамени ("Монако") - 7,93
9. Онджей Дуда ("Кельн") - 7,80
10. Крис Вуд ("Бернли") - 7,79.
Не пропустите: Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 27 апреля
-
"Барселона" хочет подписать де Лигта
-
В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить
-
Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец
-
"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
В "Спартаке" прокомментинтировали информацию об интересе к Де Дзерби
-
Бензема побил рекорд Роналду в Лиге Чемпионов
-
Экс-форвард "Спартака" Луис Адриано забил гол в Кубке Либертадорес
-
Зидан назвал причину ничьей с "Челси" в полуфинале Лиги Чемпионов
-
Карпин рассказал, какой самый ценный совет ему дали в жизни
-
Левандовски высказался о назначении Нагельсманна на пост главного тренера "Баварии"
-
Клуб МЛС объявил об аренде аллигатора, который выскочил на поле (фото)
-
Аршавин назвал клуб, на модель которого нужно ориентироваться "Зениту"
-
Хуан Мата получил сумасшедшее предложение Саудовской Аравии
-
Уступил только Месси: украинский футболист занял второе место в престижном рейтинге
-
"Реал" в 4-й раз подряд не смог победить "Челси". У мадридцев ни одной победы над лондонцами
-
"Унион" объявил о трансфере Хедиры-младшего
-
Главные новости дня: 27 апреля
-
"Бавария" сыграет со сборной Германии. Доход от матча станет компенсацией за Флика
-
"Барселона" хочет подписать де Лигта
-
Томас Тухель прокомментировал итог встречи с "Реалом"
-
Форвард "Реала" Майораль доволен "Ромой". Римляне могут выкупить игрока
-
В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить
-
Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать Санчо
-
Бензема после ухода Роналду забил больше голов в Лиге Чемпионов, чем португалец
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18