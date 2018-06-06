"Усы Надежды": в поддержку Черчесова стартовала специальная акция



Известный шоумэн Иван Ургант стал автором акции "Усы надежды", которая направлена в поддержку главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

"Мы начинаем всероссийскую масштабную акцию поддержки сборной России по футболу "Усы надежды".

Главному тренеру Станиславу Черчесову сейчас нужна наша поддержка! Против него сейчас все: и прогнозы, и погода, и законы физики, и анатомия некоторых футболистов, да и просто банальная логика!

Мы призываем всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. К акции уже присоединились: Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина. Вперед, Россия!" – сообщается в Instagram шоу "Вечерний Ургант".

Напомним, что сборная России не может победить в последних семи матчах подряд.

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