Уткин: "Амкар" продажный. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону"



Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал пермский "Амкар", который согласился на перенос домашнего матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Перми в Москву.

"И вот счастье! Игра "Амкара" и "Локомотива" не состоится в Хабаровске. О нет! Но она состоится в Москве. На стадионе "Локомотив". То есть все-таки нельзя приготовить поле в Перми за десять дней? К 31 марта? "Амкар" продажный. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону. А впрочем, что тут нового.

Ну, разумеется, более уверенного доказательства, что в Перми футбол не нужен, не измыслит самый коварный враг. Желаю вам снега до июня, пермяки", – написал Уткин в своем телеграм.

Матч "Амкар" - "Локомотив" состоится 31 марта.

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