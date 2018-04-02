Уткин анонсировал уход Манчини из "Зенита"

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Уткин анонсировал уход Манчини из "Зенита"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин анонсировал уход Роберто Манчини с поста главного тренера "Зенита".

"Я получил не оставляющие сомнений свидетельства, что Манчини ни при каких обстоятельствах не останется в "Зените" на будущий сезон. Что не может меня не огорчать" - написал Уткин в своём твиттере.

Напомним, что Манчини связан с "Зенитом" контрактом до 2020 года. Однако, по некоторым данным, 53-летний специалист может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона без выплаты компенсации.

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