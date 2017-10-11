Уткин: "Белорусы, тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке?"



Известный комментатор Василий Уткин подверг критике сборную Беларуси, которая провально выступила в отборочном турнире Чемпионата Мира-2018.

Напомним, что Беларусь заняла последнее место в своей группе, пропустив вперед даже сборную Люксембурга.

"Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке?", – написал Уткин в своем Twitter.

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