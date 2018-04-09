Уткин: "Черчесов безнадёжен"

Теги василий уткинстанислав черчесовроссия

Уткин: "Черчесов безнадёжен"

Известный телекомментатор Василий Уткин уверен, что ещё не поздно сменить главного тренера сборной России.

"Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера - за 2 месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили. Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежён. Рак на горе замучился свистеть.

Ещё раз: я не считаю сборную безнадёжной. Я считаю безнадёжным тренера, а время что-то изменить - достаточным" - написал Уткин в своём твиттере.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Не пропустите: Уткин: "Дебил ли Черчесов – не знаю?". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 24 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Динамо Москва 24 30
10 Урал 25 30
11 Амкар 24 28
12 Ахмат 24 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов