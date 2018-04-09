Уткин: "Черчесов безнадёжен"

Известный телекомментатор Василий Уткин уверен, что ещё не поздно сменить главного тренера сборной России.

"Смотрите, японцы сегодня уволили главного тренера - за 2 месяца до чемпионата! А они ведь не импульсивные. И результат им очень важен. Но уволили. Значит, не поздно и нам что-то поменять. Станислав Черчесов безнадежён. Рак на горе замучился свистеть.

Ещё раз: я не считаю сборную безнадёжной. Я считаю безнадёжным тренера, а время что-то изменить - достаточным" - написал Уткин в своём твиттере.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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