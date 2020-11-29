Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"

Известный блогер и журналист Василий Уткин высказался о просьбе Станислава Черчесова не наказывать фанатов ЦСКА за то, что они оскорбляли его на матче Лиги Европы с "Фейеноордом".

"Станислав Черчесов сообщил, что намерен с помощью РФС просить УЕФА не наказывать фанатов ЦСКА за кричалки в его адрес.

У Саламыча, конечно, удивительный талант чувствовать себя в центре заинтересованно вращающегося вокруг него самого мира. Сейчас это выглядит особенно мило.

Черчесов думает, что УЕФА наказывает фанатов за то, что они оскорбляли достойного человека европейского уровня.

А УЕФА как раз Станислав Черчесов до лампады, оскорбляйте - ваше дело. Но УЕФА наказывает фанатов исключительно за использование слова "пидорас" в качестве оскорбления! Поскольку это дискриминирует гей-сообщество.

Вот и встает вопрос, от чьего лица и с каких, так сказать, позиций Саламыч собирается заступиться за фанатов. Или мы чего-то о нем не знаем...

Солипсизм, короче - глупейшее из мироощущений", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что за несколько дней до матча ЦСКА - "Фейеноорд" Черчесов критически отозвался о нападающем московского клуба Федоре Чалове. Это и вызвало негативную реакцию со стороны болельщиков ЦСКА.

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