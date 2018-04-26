Уткин: "Черчесов ведь фактически просит, умоляет об отставке из сборной России!"

Теги россиястанислав черчесоввасилий уткин

Уткин: "Черчесов ведь фактически просит, умоляет об отставке из сборной России!"
Комментатор Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который надеется, что его команда будет играть в стиле "Баварии".

"И вот кто-то ведь скажет – ну и хрень же несет Станислав Черчесов, когда рассказывает, какой ему нравится футбол. А я не соглашусь. Надо же знать вкусы тренера своей сборной. Обычно вопроса не возникает такого, потому что посмотришь, как команда играет, – и все понятно и про вкус, и про ценности.

А со сборной России ведь не так. И это справедливо, кому ж такая игра понравится? Станислав хотел бы, чтобы сборная России играла в футбол "Баварии" времен требла, то есть весны 2013 года. У Черчесова прекрасный вкус. Остается только сочувствовать Стасу, потому что наша сборная так не играет. И не заиграет.

Вообразите, с какой тоской смотрит, с какой эстетической недостаточностью борется Черчесов, работая в сборной России. И правда, для него это настоящее мучение…Он занимается нелюбимым делом, наш тренер, о чем и говорит с максимально возможной прямотой. Совсем-то прямо не может, но мы ведь понимаем. Его нужно освободить от такого бремени. Вчитайтесь: Черчесов ведь фактически просит, умоляет об отставке!" – написал Уткин в телеграм-канале.

Не пропустите: Черчесов рассказал, на какую из команд он хочет, чтобы равнялись его подопечные. | http://soccernews.ru

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