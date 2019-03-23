Уткин - Черчесову: "Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы – нет"



Известный журналист Василий Уткин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Португалии и Украины (0:0).

"Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет", – написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что сборная России уступила Бельгии (1:3) в стартовом матче отбора Евро-2020.

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