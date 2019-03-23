Уткин - Черчесову: "Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы – нет"
Известный журналист Василий Уткин прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Португалии и Украины (0:0).
"Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет", – написал Уткин в своем твиттере.
Напомним, что сборная России уступила Бельгии (1:3) в стартовом матче отбора Евро-2020.
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