Уткин: "Цорн - плохой спортдиректор"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин указал на просчёты в трансферной политике московского "Спартака".

"Спартак" приобрёл центрфорварда. Габаритного, ориентирующегося в штрафной, способного подыграть. Офигеть событие. Летом, когда после предсезонного турнира в Австрии выяснилось, что играть за "Спартак" будут совершенно другие люди, одним из первых команду покинул Зе Луиш. Я написал тогда, что это идиотское решение, потому что "Спартаку" в принципе как команде, против которой часто защищаются, запираясь в штрафной, трудно без такого игрока - ни в штрафную ни забраться, ни стандарт не разучить.

А тут ещё реконструкцию начали, так неизбежно будут трудности при переходе от обороны к атаке, и центрфорвард крайне важен, чтобы можно было использовать длинный пас... И при этом Зе Луиш первый на выход. Идиотизм. Ну, там, конечно, прогналась телега, что он хотел домой... "Спартак", он ведь для того, чтобы каждый мог домой попасть. ФК "Жди меня". После этого купили Понсе. Чтобы купить Понсе подешевле, купили ещё ненужного аргентинского вратаря. За него заплатили клубу-продавцу "Роме" то, что должны были за Понсе, и "Рома" смогла оставить все деньги себе (а если бы всё уплатили за нападающего, надо было бы сильно поделиться с прежним клубом). А Понсе игрок с другими качествами, просто большой.

Так прошёл сезон, в котором пока что "Спартак" ближе к вылету, чем к Лиге Чемпионов. И на финише зимнего окна покупает наконец центрфорварда. По настоянию Тедеско. Прошёл уже первый сбор, начинается предсезонный турнир, потрачена куча времени, которое можно было бы использовать для внедрения важного футболиста в командную игру. Да, я знаю, что на первом сборе в основном занимаются обычно силовой подготовкой, но, чёрт, не по домам же с пульсометром занимаются! Вместе работают над всем...

И вот только сейчас приезжает центрфорвард. Вот работа Цорна. Это плохая работа. На всём протяжении, с лета. А Соболев хороший игрок и прогрессировать способен. Может ли у него уехать крыша от денег? Конечно может. Но выбора нет, он нужен, надо брать. Надо было брать летом. А ещё лучше было не отдавать Зе. Или не отдавать Зе тогда, а сохранить его в команде на переходный период. Цорн - плохой спортдиректор", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа.

"Красно-белые" по итогам 19 туров занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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