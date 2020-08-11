Уткин дал оценку использованию VAR в РПЛ

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Уткин дал оценку использованию VAR в РПЛ

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о том, что даже использование системы VAR не помогает российским арбитрам принимать правильные решения.

"Мне интереснее всего, а как вот у других людей, в Англии там, в Испании, так получается, что VAR им помогает? И они с его помощью не запутываются, а разбираются? Почему в нашем исполнении это несложное устройство превращается в какую-то попытку врача в древнем Китае установить состояние здоровья жены богдыхана [императора], на которую никто не имеет права вообще смотреть, не то чтоб тити мять в медицинских целях - по кромке платья?

"Зенит" не умеет пользоваться трофеями. Ломает. Взрослый человек Еськов не умеет пользоваться телевизором. Может, и умеет, но не в состоянии внятно рассказать об увиденном. Казарцев в какой-то истерике 7 раз произносит: "Проверим!". Но сам, кстати, ничего не проверяет" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что уже в первом туре нового сезона РПЛ произошёл громкий судейский скандал - в матче "Спартака" и "Сочи" арбитр назначил два сомнительных пенальти в ворота "красно-белых", оба были реализованы и напрямую повлияли на результат.

Не пропустите: Арбитр Еськов рассказал, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола. | http://soccernews.ru
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