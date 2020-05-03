Уткин дал понять, что намерен прекратить конфликт с Соловьевым

Теги василий уткинвладимир соловьев

Уткин дал понять, что намерен прекратить конфликт с Соловьевым

Известный журналист Василий Уткин сказал, что больше не собирается развивать конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым.

"Я с трудом представляю себе обстоятельства, при которых я буду развивать тему противостояния с Владимиром Соловьевым. Мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена. Возможно, начнется какая-то новая, трудно сказать.

В отличие от психопатов, знатоков психоделического кунг-фу, я прекрасно знаю, как функционирует YouTube, знаю алгоритм.

Мне бы хотелось, чтобы мои видосы, по крайней мере, не реже прежнего попадали в тренды, как правило, такое случалось. Для этого нужно, чтобы в мою пользу была пропорция между подписчиками и реальными зрителями.

Я вас ни о чем не прошу, нет. Я понимаю, что подписка отягощает. Для меня это вызов, я надеюсь оправдать ваши ожидания. В крайнем случае, кому будет не интересно, они нас покинут, это дело свободное", - сказал Уткин.

Ранее бывший комментатор вызывал телеведущего на баттл. Позднее Соловьёв угрожал оппоненту физическим насилием. 

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