Уткин дал понять, что намерен прекратить конфликт с Соловьевым
Известный журналист Василий Уткин сказал, что больше не собирается развивать конфликт с телеведущим Владимиром Соловьевым.
"Я с трудом представляю себе обстоятельства, при которых я буду развивать тему противостояния с Владимиром Соловьевым. Мне все это надоело. На мой взгляд, эта история закончена. Возможно, начнется какая-то новая, трудно сказать.
В отличие от психопатов, знатоков психоделического кунг-фу, я прекрасно знаю, как функционирует YouTube, знаю алгоритм.
Мне бы хотелось, чтобы мои видосы, по крайней мере, не реже прежнего попадали в тренды, как правило, такое случалось. Для этого нужно, чтобы в мою пользу была пропорция между подписчиками и реальными зрителями.
Я вас ни о чем не прошу, нет. Я понимаю, что подписка отягощает. Для меня это вызов, я надеюсь оправдать ваши ожидания. В крайнем случае, кому будет не интересно, они нас покинут, это дело свободное", - сказал Уткин.
Ранее бывший комментатор вызывал телеведущего на баттл. Позднее Соловьёв угрожал оппоненту физическим насилием.
Не пропустите: Уткин - Соловьёву: "У меня две дырки в спине от заточки. Вова, мне не страшно". | http://soccernews.ru
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