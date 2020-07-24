Уткин дал прогноз на выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов

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Уткин дал прогноз на выступление "Зенита" в Лиге Чемпионов

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от выступления "Зенита" в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Клуб действительно ждёт крах в ЛЧ. Куда хотите, туда и деньтесь. Или новую команду надо собирать", - сказал Уткин.

Напомним, что в сезоне 2019/20 "Зенит" провалился в ЛЧ, заняв последнее место в группе с "РБ Лейпциг", "Бенфикой" и "Лионом".

Групповой этап следующего розыгрыша турнира стартует 20 октября.

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