Уткин дал совет Кокорину касательно продолжения карьеры

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о перспективах развития карьеры нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"У Кокорина последние полгода контракта, с ним уже можно вести переговоры. Сейчас-то точно уже понятно, что не останется он в "Зените". А почему же с ним никто, интересно, не ведёт переговоров? Ну разумеется потому, что они заблокированы. Потому что сказали - не суйтесь, не ваше это дело. Мне Кокорина не жалко. Он находится в проблемном положении, но свои проблемы он в конце концов создал себе сам.

Его главная проблема - упущенное время. Никто в этом не виноват, кроме него самого. Его проблема в том, что он не принимает решений, что он ждёт всё время чего-то, что у него нет воли, нет характера. Вот и всё. Один у Кокорина путь сейчас, никто не даст ему играть в России за более или менее достойную команду, и не останется он, разумеется, в "Зените". Средняя Европа, Восточная или, может быть, маленький клуб в более или менее близком к топовому чемпионате - вот единственный вариант Кокорина", - сказал Уткин.

Напомним, что на прошлой неделе "Сочи" арендовал Кокорина, однако тот отказался менять клубную прописку, за что в итоге был отправлен в дубль "Зенита".

Позднее появились слухи, что 28-летний форвард задумался о досрочном прекращении сотрудничества с "сине-бело-голубыми". Его контракт с питерским клубом истекает летом.

Ранее сообщалось, что подписать Кокорина хочет "Фейеноорд", сегодня также стало известно об интересе со стороны "Локомотива".

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