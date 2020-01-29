Уткин: "Даже жена Кокорина уже заговорила. Должен же в семье быть хоть один мужик"
Известный журналист Василий Уткин в своем твиттере высказался по поводу ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным.
Вчера, 28 января, супруга футболиста сообщила, что Кокорин не перейдет в "Сочи", а будет выступать за "Зенит-2".
"Больше всего меня, конечно, умиляет готовность всех как-то истолковать поступки и решения Александра Кокорина. Который на самом деле ровным счетом никак не поступил, никакого решения не принял и ничего не сказал.
Даже жена уже заговорила. Ну, должен же в семье быть хоть один мужик", - написал Уткин.
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