Уткин: "Дебил ли Черчесов – не знаю?"
Известный футбольный комментатор Василий Уткин подверг критике главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Насчет того, дебил ли Черчесов – не знаю. Он сказал, что его соседи не расстраиваются. Будь я работником телевидения, поехал бы в его район и поговорил с теми людьми. Очень интересно, кто поселил к нему таких соседей. Если это не госдеп, то точно чья-то рука. Где-то в жизни Станислава Саламовича встретился человек, который ему сказал, что он смешно шутит, и тот ему поверил.
Я убежденный сторонник того, что Черчесову надо указать на дверь. Уверяю вас, что после его ухода сборная моментально встрепенётся, поскольку сейчас она находится под очень серьезным давлением, ведь она это слушает ежедневно, на каждой тренировке, а потом ещё в коридоре, на завтраке, обеде и ужине. И надо как-то смеяться. Не случайно столько ссор всегда было вокруг Станислава Саламовича. Когда у человека невыносимое чувство юмора, с ним долго очень трудно находиться. А ведь с ним надо будет провести месяц на сборах", - приводят слова Уткина российские СМИ.
Ранее Черчесов заявил, что что у болельщиков сборной России не портится настроение в связи с последними неудачами команды.
Не пропустите: Уткин жёстко раскритиковал клубную политику "Амкара". | http://soccernews.ru
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