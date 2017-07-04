Уткин: "Денисов никогда не сыграет за сборную России при Черчесове"



Комментатор Василий Уткин рассказал подробности конфликта между полузащитником "Локомотива" Игорем Денисовым и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Конечно, меня там не было. Но мало ли, где меня или вас не было! Это случилось при двадцати с лишним свидетелях в раздевалке московского "Динамо". Конечно, все, что происходит в раздевалке, в ней и должно оставаться. Все! Да не все. Случаи бывают разные, иногда слишком красочные и вопиющие. Тогда люди рассказывают о них знакомым, чтобы те не все ошибки пробовали обязательно личным опытом, переносицей или задницей.

Однажды в бытность главным тренером "Динамо" Станислава Черчесова футболист Игорь Денисов, парень несдержанный, не мыслитель, но (хотя почему "но"?) любящий иногда рубануть с плеча прямо в глаза, громко спросил у тренера в раздевалке громким голосом: "Тренер, а сколько можно этого (и показал на защитника Бориса Ротенберга) на поле выпускать? Вдесятером играем, ...!"

Тренер, не славящийся сдержанностью, ответил резко. Денисов взял еще на полтона выше. Разговор летал уже под самым потолком и, по словам нескольких очевидцев, поступало уже предложение от одного из спорщиков отойти в душевую и поговорить, "как мужчина с мужчиной".

Но не пошли. А перепалка, отразившись от потолка, сошла на нет. С тех пор футболист Денисов у тренера Черчесова никогда не играл. Никогда. И не будет.

Не помню, с кем в тот день играл "Локомотив". Но выход Романа Шишкина (который ни в чем не виноват) на место волнореза в матче с Португалией был предрешен именно в тот день. Про эффект бабочки слыхали?

У этой истории порядка двадцати свидетелей и два участника. Никто публично ее, думаю, не подтвердит. Но Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов. Предположим, что все было не так. Предположите же, что за причина может быть у такой вот проблемы. Понятно, что какая-то ничтожная, особенно если высматривать ее в прошедшем года почти три как времени. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется", – написал Уткин в своем канале в Telegram.

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