Уткин: "Для меня точка невозврата – это убийство Бориса Немцова"

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин рассказал о своих эмоциях, когда он узнал об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

"Что было самым страшным для меня? Может быть, кому-то покажется сентиментальным, но для меня точка невозврата – это убийство Бориса Немцова. Когда не то чтобы стало страшно, но я, во-первых, не постесняюсь сказать, что я плакал в тот день. Не то чтобы я был очень близок с Борисом, но я ему симпатизировал.

Главное ощущение, конечно, было в том, что ты абсолютно беззащитен. Учитывая, что в моей жизни тоже было покушение. У меня были уже такие в подкорке вещи, которые я легко в себе возбудил", - сказал Уткин в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

Напомним, что 55-летний Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Убийство произошло в Москве в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска. Немцов был застрелен из пистолета шестью выстрелами в спину и голову. В июле 2017 года за его убийство были осуждены пятеро чеченцев.

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