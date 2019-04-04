Уткин: "Для меня точка невозврата – это убийство Бориса Немцова"

Теги василий уткин

Уткин: "Для меня точка невозврата – это убийство Бориса Немцова"

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин рассказал о своих эмоциях, когда он узнал об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.

"Что было самым страшным для меня? Может быть, кому-то покажется сентиментальным, но для меня точка невозврата – это убийство Бориса Немцова. Когда не то чтобы стало страшно, но я, во-первых, не постесняюсь сказать, что я плакал в тот день. Не то чтобы я был очень близок с Борисом, но я ему симпатизировал.

Главное ощущение, конечно, было в том, что ты абсолютно беззащитен. Учитывая, что в моей жизни тоже было покушение. У меня были уже такие в подкорке вещи, которые я легко в себе возбудил", - сказал Уткин в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

Напомним, что 55-летний Немцов был убит 27 февраля 2015 года. Убийство произошло в Москве в начале Большого Москворецкого моста у Васильевского спуска. Немцов был застрелен из пистолета шестью выстрелами в спину и голову. В июле 2017 года за его убийство были осуждены пятеро чеченцев.

Не пропустите: Уткин назвал причину ухода с "Матч ТВ". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рабьо не перейдет в "Реал"

Рабьо не перейдет в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 44
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
3 Краснодар Краснодар 21 38
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 37
5 Спартак Москва Спартак Москва 21 36
6 Ростов Ростов 21 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург Оренбург 21 29
9 Рубин Рубин 21 29
10 Ахмат Ахмат 21 27
11 Крылья Советов Крылья Советов 21 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 21 23
13 Урал Урал 21 23
14 Анжи Анжи 21 18
15 Уфа Уфа 21 17
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов