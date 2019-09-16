Уткин: "Дорогой "Спартак", я с тобой трахаться не собирался"

Известный журналист и блогер Василий Уткин сделал громкое заявление о воскресной встрече представителей "Спартака" с болельщиками команды.

"О чём говорят после этой пресс-конференции. Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах. Но все говорят: ну, в общем-то, молоды, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца. Я вот думаю, дорогой "Спартак", уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне всё равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.

Но такая субстанция... Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия. Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника. "Спартак" - чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос", - сказал Уткин в своём личном блоге на YouTube.

Напомним, что в субботу "Спартак" дома проиграл "Уралу" со счётом 1:2, после чего анонсировал встречу с владельцами абонементов после открытой тренировки.

Во время общения с болельщиками неоднократно звучали вопросы об отставке главного тренера "красно-белых" Олега Кононова, однако внятного ответа на них никто не дал.

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