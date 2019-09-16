Уткин: "Дорогой "Спартак", я с тобой трахаться не собирался"
Известный журналист и блогер Василий Уткин сделал громкое заявление о воскресной встрече представителей "Спартака" с болельщиками команды.
"О чём говорят после этой пресс-конференции. Ничего не изменилось – четыре поражения в пяти матчах. Но все говорят: ну, в общем-то, молоды, показали, что мужики, что не боятся, есть характер, есть яйца. Я вот думаю, дорогой "Спартак", уж извини за прямоту, я с тобой трахаться не собирался, мне всё равно, есть ли у тебя яйца. Я вообще в этом не сильно-то и сомневался, что они есть.
Но такая субстанция... Между нами говоря, как плохому танцору, так и плохому футболисту они иногда только мешают. На фоне плохой игры их наличие ввергает даже глубже в атмосферу неверия. Пар выпустили, с болельщиками поговорили, ответы появились какие-то? Ну, нет, конечно. Болельщики, вы пар, который выпустили из приоткрытой крышки чайника. "Спартак" - чайник. Чайнику нужны яйца? Объясните, пожалуйста, простой вопрос", - сказал Уткин в своём личном блоге на YouTube.
Напомним, что в субботу "Спартак" дома проиграл "Уралу" со счётом 1:2, после чего анонсировал встречу с владельцами абонементов после открытой тренировки.
Во время общения с болельщиками неоднократно звучали вопросы об отставке главного тренера "красно-белых" Олега Кононова, однако внятного ответа на них никто не дал.
Не пропустите: Быстров высказался о неудачной игре "Спартака" в последних матчах. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Милевский призвал Шевченко вернуть его в сборную Украины
-
Мане заявил о примирении с Салахом
-
"Реал", "Бавария", "Ювентус" и "Интер" поспорят за ирландского таланта
-
Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" хочет взять интервью у Путина
-
СМИ узнали, когда "Монако" обсудит увольнение Жардима
-
"Не хотелось бы обижать наш чемпионат": Головин сравнил РПЛ и Лигу 1
-
Касильяс рассказал о восстановлении после сердечного приступа
-
1
Отец Месси не вёл переговоры с "Интер" Майами
-
"Шахтёр" перед матчем с "Манчестер Сити" потерял своего капитана
-
Головин рассказал, почему выбрал "Монако", а не "Ювентус" или "Челси"
-
Семак порассуждал о перспективах "Зенита" в Лиге Чемпионов
-
Касильяс высказался о необходимости реформировать систему вручения "Золотого мяча"
-
Это вам не игрушки: Как стать профессиональным киберспортсменом
-
Игрок "Краснодара" раскритиковал использование VAR в матчах РПЛ
-
Уткин: "Дорогой "Спартак", я с тобой трахаться не собирался"
-
Головин - о жизни в Монако: "Нет времени на шампанское и яхты"
-
1
Семак ответил на обвинения в благосклонности судей к "Зениту"
-
1
Ибрагимович установил рекорд "Лос-Анджелес Гэлакси"
-
Главные новости дня: 15 сентября
-
Семак оценил шансы "Зенита" продать Малкома
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4