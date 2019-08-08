Уткин: "Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности"

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Уткин: "Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности"

Блогер Василий Уткин рассказал о своих планах на новый сезон АПЛ.

Ранее стало известно, что матчи чемпионата Англии будет транслироваться на платформе Okko Спорт.

"Хочу ответить на вопрос, который мне задавали везде, где только можно меня застать, в том числе на улице и в такси. Друзья мои, я не планирую возвращаться к комментаторской деятельности. И в частности я не планирую работать комментатором английской Премьер-лиги на Okko Спорт", - сказал Уткин.

Ранее шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сказал, что Уткин, возможно, вернется в АПЛ.

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