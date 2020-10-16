Уткин: "Дзюба умрёт в этом сезоне или нет?"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о том, какую нагрузку приходится переносить в этом сезоне капитану "Зенита" и сборной России Артёму Дзюбе.

"Как вы думаете, сколько ещё телег можно везти на Дзюбе? Который играет два раза в неделю, у него явно в игре начинается спад, на следующей неделе у него Лига Чемпионов. И вообще, как думаете, он умрёт в конце концов в этом сезоне или нет? Заметьте, впервые за долгое время я говорю о Дзюбе сочувственно.

Насколько у него хватит сил? Мне почему-то кажется, что боссы "Зенита" сейчас, когда видят Дзюбу, выходящего с капитанской повязкой на матч сборной России, уже чертыхаются и говорят про себя или даже вслух: "Ну вот опять. И что же нам теперь, интересно, останется", - сказал Уткин.

В клубном сезоне 32-летний Дзюба забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах. За сборную форвард провёл 5 игр в сентябре и октябре, 4 из них - по 90 минут.

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