Уткин: "Дзюба уже давно не человек, это бренд"

Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает о задержаниях болельщиков "Спартака" из-за оскорблений форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

"Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артём Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артём Дзюба - это бренд", - сказал Уткин.

Напомним, вчера, 4 декабря, стало известно, что болельщику "Спартака", оскорблявшему Дзюбу в матче с "Зенитом", запретили посещать спортивные мероприятия на протяжении полутора лет.

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