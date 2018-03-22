Уткин: "Дзюба все-таки глуп непроходимо"



Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюбу.

"Дзюба все-таки глуп непроходимо. Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Валерий Карпин грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам, возмужал.

Потом его отдавали в "Ростов" (Кубок с "Ростовом" остается его наивысшим достижением) и отпустили в "Зенит". Так закатывают? Так не закатывают. Слова глупца. Отношения могут быть какими угодно, и люди вокруг не ангелы; жизнь вообще несправедливая штука. Но Дзюба просто глуп.

О своей карьере он говорит ерунду; виноват кто-то другой, но никак не он. Если он настолько неточен в оценке других, вообразите, что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе", – написал Уткин в Telegram.

Напомним, что этой зимой 29-летний Дзюба перешел в "Арсенал" из "Зенита" на правах аренды, провел за клуб 3 матча и забил 3 гола.

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