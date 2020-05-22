Уткин: "Если Сёмину хочется стать могильщиком "Локомотива", это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин ответил на нападки в свой адрес из-за позиции по уходу Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива".

"Мне совершенно безразлично, кто и что думает о природе моей позиции. Мне намекают на ангажированность, например, Дмитрий Селюк - агент, у которого в "Локо" игрок, и который, конечно, хотел бы продавать клубу игроков в будущем. Он - нет, а я - ангажирован. Мне оппонирует Игорь Рабинер, которому только дай книжку с Палычем написать. Чистый доход; он не ангажирован, а я - да. И так далее по списку. Вплоть до болельщиков, которые тоже движимы совершенно читаемой, хотя и не выраженной материально, заинтересованностью.

Сам я, добавлю (и напомню), вообще не вижу ничего дурного в наличии смежных интересов. Отслеживать их - вредная паранойя, отчасти плодотворная при написании книг, но книг плохих; я оцениваю любые высказывания только с позиции здравого смысла. Дальше. Болельщики, я знал о том, что Сёмин уйдёт, в конце января. А про Николича - в марте. Если бы я играл в этой игре за одну из команд, я не молчал бы об этом, причём подчёркнуто, всё это время вплоть до мая, когда инфа стала публичной. Единственное событие, применительно к которому я высказывался по теме - матч "Локо" с "Зенитом" в чемпионате (матч серый и бесславный).

И сейчас в подавляющем большинстве случаев я высказываюсь на тему ухода Сёмина, лишь отвечая на вопросы. В стриме, например. А также в дебатах, инициатором которых был сперва Селюк, а потом Дима Егоров. И это не случайно. Это моя позиция. Только - на вопросы. Я даже репостнул у себя на канале несколько текстов за Сёмина, которые я счёл разумными. Вам, болельщикам, очень удобно подверстать под моё мнение некий интерес. Обсирать всегда проще, чем обсуждать (кому вы рассказываете). Только вы-то, болельщики, сами разве не услышанными быть пытаетесь? Не позицию отстаиваете? Так как же вы можете так относиться к чужой? Смешно. Я в профессии 26 лет. Я близко общался и с самим ЮПС, и с каждым, с каждым из его работодателей в "Локомотиве" за эти годы. Кроме Николая Наумова. Я тесно общался с Романом Абрамовичем, когда он приходил в российский футбол - Сёмин как раз был тренером сборной и рассматривался вопрос о том, чтобы его оставить.

И это, конечно, уверенно значит, у меня в принципе не может быть собственной точки зрения. Ну да) И про крах в еврокубках я говорил вам после жеребьёвки. И про то, что будет четвёртое место, в том числе и после победы в Леверкузене. И перед игрой с "Байером" в Москве, за что вы снова подкидывали мне говенного огня в каментах. А потом было по-моему... В точности. А все знают - так бывает далеко не всегда. Мне всё равно, чем дело кончится. Если вам нравится уничтожить клуб, за который вы болеете - штош, это в целом грустно, но зато беспрецедентно.

Если Юрию Палычу хочется стать могильщиком клуба, это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни по принципу "а не доставайся ж ты никому". Грустно, но беспрецедентно, а значит, очень увлекательно. Мне-то по-любому будет интересно. Вперёд, вперёд, неумолимая жизнь!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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