Уткин: "Если Сёмину хочется стать могильщиком "Локомотива", это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни"

Теги василий уткинлокомотив москваюрий семин

Уткин: "Если Сёмину хочется стать могильщиком "Локомотива", это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин ответил на нападки в свой адрес из-за позиции по уходу Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива".

"Мне совершенно безразлично, кто и что думает о природе моей позиции. Мне намекают на ангажированность, например, Дмитрий Селюк - агент, у которого в "Локо" игрок, и который, конечно, хотел бы продавать клубу игроков в будущем. Он - нет, а я - ангажирован. Мне оппонирует Игорь Рабинер, которому только дай книжку с Палычем написать. Чистый доход; он не ангажирован, а я - да. И так далее по списку. Вплоть до болельщиков, которые тоже движимы совершенно читаемой, хотя и не выраженной материально, заинтересованностью.

Сам я, добавлю (и напомню), вообще не вижу ничего дурного в наличии смежных интересов. Отслеживать их - вредная паранойя, отчасти плодотворная при написании книг, но книг плохих; я оцениваю любые высказывания только с позиции здравого смысла. Дальше. Болельщики, я знал о том, что Сёмин уйдёт, в конце января. А про Николича - в марте. Если бы я играл в этой игре за одну из команд, я не молчал бы об этом, причём подчёркнуто, всё это время вплоть до мая, когда инфа стала публичной. Единственное событие, применительно к которому я высказывался по теме - матч "Локо" с "Зенитом" в чемпионате (матч серый и бесславный).

И сейчас в подавляющем большинстве случаев я высказываюсь на тему ухода Сёмина, лишь отвечая на вопросы. В стриме, например. А также в дебатах, инициатором которых был сперва Селюк, а потом Дима Егоров. И это не случайно. Это моя позиция. Только - на вопросы. Я даже репостнул у себя на канале несколько текстов за Сёмина, которые я счёл разумными. Вам, болельщикам, очень удобно подверстать под моё мнение некий интерес. Обсирать всегда проще, чем обсуждать (кому вы рассказываете). Только вы-то, болельщики, сами разве не услышанными быть пытаетесь? Не позицию отстаиваете? Так как же вы можете так относиться к чужой? Смешно. Я в профессии 26 лет. Я близко общался и с самим ЮПС, и с каждым, с каждым из его работодателей в "Локомотиве" за эти годы. Кроме Николая Наумова. Я тесно общался с Романом Абрамовичем, когда он приходил в российский футбол - Сёмин как раз был тренером сборной и рассматривался вопрос о том, чтобы его оставить.

И это, конечно, уверенно значит, у меня в принципе не может быть собственной точки зрения. Ну да) И про крах в еврокубках я говорил вам после жеребьёвки. И про то, что будет четвёртое место, в том числе и после победы в Леверкузене. И перед игрой с "Байером" в Москве, за что вы снова подкидывали мне говенного огня в каментах. А потом было по-моему... В точности. А все знают - так бывает далеко не всегда. Мне всё равно, чем дело кончится. Если вам нравится уничтожить клуб, за который вы болеете - штош, это в целом грустно, но зато беспрецедентно.

Если Юрию Палычу хочется стать могильщиком клуба, это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни по принципу "а не доставайся ж ты никому". Грустно, но беспрецедентно, а значит, очень увлекательно. Мне-то по-любому будет интересно. Вперёд, вперёд, неумолимая жизнь!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Не пропустите: "Вы разрушаете клуб, за который болеете": Уткин раскритиковал фанатов "Локомотива" за поддержку Сёмина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова

В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов