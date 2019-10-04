Уткин: "Эспаньол" сделал лидера чемпионата России, как бык овцу"

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на заявление полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

Игрок армейцев после поражения от "Эспаньола" в Лиге Европы сказал: "Какая разница, на каком месте команда в Ла Лиге? Посмотрите, как они с мячом работают".

"Обляков сказал: что вы пеняете нам местом "Эспаньола" в чемпионате Испании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают! То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень. Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в говне, но они ж в футбол играть умеют!

Да! И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там... Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И она несколько более горькая. Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что ЦСКА проиграл "Эспаньолу" со счётом 0:2 и по итогам двух туров занимает последнее место в своей группе ЛЕ.

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