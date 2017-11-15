Уткин: "Есть ли ситуация, в которой сборной пригодится вратарь Габулов? Нет"

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Уткин: "Есть ли ситуация, в которой сборной пригодится вратарь Габулов? Нет"

Футбольный комментатор Василий Уткин недоумевает по поводу вызова в сборную России вратаря Владимира Габулова.

"Шутки шутками, но на один простой вопрос матч Россия - Испания ответил. Есть ли ситуация, в которой сборной пригодится вратарь Габулов? Нет", - написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что во время товарищеского матча Россия - Испания (3:3) травму получил голкипер россиян Андрей Лунев. К тому моменту все замены у российской сборной были сделаны и в ворота пришлось встать полузащитнику Денису Глушакову.

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