Уткин: "Есть опасения, что Лунев пьёт"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил подозрения, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев страдает алкоголизмом.

"Надеюсь, не пьёт. Хотя опасения есть", - ответил Уткин на соответствующий вопрос подписчика в инстаграме.

28-летний Лунев не выходит на поле со 2 октября. Официальная причина - травма.

Прошлым летом голкипер "Зенита" угодил в скандал, устроив пьяный дебош в аэропорту "Внуково".

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