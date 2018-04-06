Уткин: "Фурсенко самым спас сезон тем, что попал в санкционный список"



Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал попадание в санкционный список США президента "Зенита" Сергея Фурсенко.

"Сергей Фурсенко проиграл чемпионат, Кубок, "РБ Лейпцигу" и место в Лиге Чемпионов, но попал в санкционный список – и тем самым спас сезон!!!" – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Напомним, что в Премьер-лиге "Зенит" занимает четвертое место и на два очка отстает от третьей позиции. При этом клуб вылетел из Кубка России и Лиги Европы.

Стоит отметить, что в санкционный список США также попал и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

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