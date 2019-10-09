Уткин: "Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин заявил, что вовлечённость президента ЦСКА Евгения Гинера в дела клуба заметно снизилась.
"То, что мы думаем сейчас об управлении ЦСКА, было актуально, может быть, года четыре назад. Я часто общаюсь с людьми, которые предлагают игроков или представляют их интересы. Это вообще самая общительная часть футбольной тусовки. И самые разные люди говорят, что, кажется, Гинер потерял к этому интерес. Раньше его интересовало всё, вплоть до заборов в Ватутинках. А сейчас...
Хочу подчеркнуть, что я пользуюсь хорошо проверенной сплетней. Не знаю, правда это или нет, не хочу никого дискредитировать, но мне уверенно говорили разные люди, что 4-5 игроков из молодёжной команды ЦСКА подписали разные агенты, а раньше это было просто невозможно сделать, потому что их оберегали. А сейчас как-то вот перестали.
О том, что Евгений Леннорович потерял интерес или, по крайней мере, значительно менее деятельно чем раньше этим занимается, говорит опубликованная информация о том, что право финансовой подписи в ЦСКА уже не у него. Это не означает, что его от чего-то отодвинули. Это означает, что он не занимается реальным повседневным управлением. Подпись сейчас находится у Романа Бабаева, который не акционер.
Этим живёт сейчас ближайшая прогретая часть футбольного мира. У меня с Евгением Ленноровичем отношения отсутствуют, поэтому собственной информации от него у меня нет и не может быть. Я говорю то, что знаю из других источников", - сказал Уткин.
Гинер занимает пост президента ЦСКА с февраля 2001 года. За этот период армейцы выиграли 6 чемпионских титулов РПЛ, Кубок УЕФА и много других трофеев.
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