Уткин хочет, чтобы Черчесов ушёл из сборной России

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу планов РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Стоит ли Черчесову соглашаться? Я ему не советчик. Как болельщик я хотел бы другого тренера", - написал Уткин в инстаграме в ответ на вопрос подписчика.

Напомним, что Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. При нём национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Контракт 56-летнего специалиста с РФС истекает летом 2020-го, но в договоре есть опция его продления до 2022 года.

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