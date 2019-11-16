Уткин хочет, чтобы Черчесов ушёл из сборной России

Теги василий уткинроссиястанислав черчесов

Уткин хочет, чтобы Черчесов ушёл из сборной России

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу планов РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Стоит ли Черчесову соглашаться? Я ему не советчик. Как болельщик я хотел бы другого тренера", - написал Уткин в инстаграме в ответ на вопрос подписчика.

Напомним, что Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. При нём национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Контракт 56-летнего специалиста с РФС истекает летом 2020-го, но в договоре есть опция его продления до 2022 года.

Не пропустите: Федун прокомментировал планы РФС продлить контракт с Черчесовым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов