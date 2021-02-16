Уткин и Канделаки вступили в новую перепалку

Видеоблогер Василий Уткин и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки снова обменялись колкостями в адрес друг друга.

"Наверное, я ни при каких обстоятельствах не пошёл бы работать на "Матч ТВ" при нынешней администрации. У меня с Тиной Канделаки очень простые отношения. Их просто нет. Нет ничего проще. Понимаете, у меня есть чёткое отношение к Тине Гивиевне. Но если я ещё раз скажу, что я о ней думаю, это уже будет похоже на буллинг. У меня это формулируется в одном слове из четырёх букв. Первая буква - "д", последняя - "а". Это слово "дама"!, - издевательски сказал Уткин.

"Когда мужчины превращаются в приподъездных бабушек, обсуждающих длину твоей юбки, становится грустно. Даже мне. Не для всех мужчин климакс проходит бесследно", - ответила Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, что конфликт между Уткиным и Канделаки длится с 2015 года, когда Тина пришла на "Матч ТВ", а Василий отказался работать под её руководством и покинул канал.

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