Уткин и Стоцкий помогли "Краснодару" обыграть ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ

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Уткин и Стоцкий помогли "Краснодару" обыграть ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ

"Краснодар" в сложнейшем матче обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России.

В составе победителей голами отметились Даниил Уткин на 7-й минуте и Дмитрий Стоцкий на 55-й минуте.

"Краснодар" - ЦСКА - 2:0.

Голы: Уткин, 7 - 1:0, Стоцкий - 55 - 2:0

"Краснодар": Сафонов, Фьолусон, Петров, Спайич, Перейра, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон (Рамирес, 71), Уткин (Сулейманов, 57), Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Васин, Родриго Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Фернандес, Чалов.

"Краснодар", набрав 46 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 44 баллами занял 4 место.

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